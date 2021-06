Người đàn ông Mỹ cho thuê "tủ cất đồ" đầu tiên tại Việt Nam được Shark Hưng rót ngay 4 tỷ

Mở màn trong tập 8 của Shark Tank Việt Nam mùa 4, Aric Austin - Founder, CEO Công ty Cổ phần Austin Labs, đồng thời là nhà sáng lập của My Storage, kho lưu trữ cá nhân trọn gói đầu tiên của Việt Nam đã giới thiệu về dự án startup của mình:



"Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho nhu cầu của khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp nhỏ. Ví dụ khi bạn muốn sửa chữa nhà và cần nơi lưu trữ nội thất trong 3 tháng, hay nơi lưu trữ hàng hóa cho công ty, My Storage là vị trí lý tưởng".

Theo Aric Austin, ở Việt Nam, với một căn hộ bất kỳ, diện tích không gian hạn chế không cho phép bạn lưu trữ quá nhiều đồ đạc, nhưng có rất nhiều thứ mà bạn không muốn vứt đi. My Storage ra đời để giải quyết vấn đề đó bằng việc và mang chúng đi để bạn có một căn hộ rộng rãi xinh xắn với thật nhiều không gian trống.

Tại My Storage, những đồ đạc được đưa vào kho lưu trữ với giá chỉ 696.000 VNĐ/tháng, đã bao gồm cả phí vận chuyển.

Founder My Storage - Aric Austin đến từ Mỹ và đã sống ở Việt Nam được 3 năm. Ảnh: Shark Tank Việt Nam.

Aric Austin, Founder My Storage đến Thương vụ bạc tỷ mùa 4 với đề nghị 3 tỷ cho 10% cổ phần.

Aric Austin chia sẻ, mình đến từ Virginia, Mỹ và vì câu nói "Châu Âu là thế kỷ 19, thế kỷ 20 là Châu Mỹ, thế kỷ 21 sẽ là Châu Á" nên anh muốn sống ở Việt Nam bởi nơi đây có rất nhiều thuận lợi để đầu tư và tìm kiếm cơ hội.

Trước đó, Aric đã có khoảng thời gian dài sống tại Berlin, Đức và đi qua đi lại giữa hai nước Mỹ - Đức, điều này khiến Aric cần một nơi để cất trữ đồ của mình trong thời gian dài. Đó là lý do Aric bắt đầu nghiên cứu mô hình này.

Hiện tại, hình thức kinh doanh này cơ bản đã có ở hầu hết các nước khác, ví dụ ở Mỹ hay Australia nó rất phổ biến. Aric muốn nó được xuất hiện ở VN và anh chính là người đầu tiên làm điều này.



Clip giới thiệu mô hình kinh doanh của My Storage. Ảnh chụp màn hình.

2 loại hình dịch vụ My Storage sẽ mang đến cho khách hàng: Thứ nhất là Dịch vụ toàn diện, đội ngũ My Storage đến lấy đồ, mang chúng đến một nơi an toàn, sạch sẽ với điều kiện không khí được kiểm soát và cam kết mang chúng trở lại.



Thứ hai là loại hình Tủ đồ cá nhân cho phép khách hàng đến lấy đồ, cất trữ đồ thường xuyên và không giới hạn. Các phòng đều được phân chia sẵn với diện tích từ 1 - 16 mét khối.

My Storage bắt đầu với cơ sở rất nhỏ vào tháng 8/2019, nhưng sau đó các kho được lấp đầy rất nhanh. Nhận thấy tiềm năng, công ty đã nhân rộng quy mô. Đến nay, tệp khách hàng của My Storage không chỉ là những người nước ngoài ở VN mà còn rất nhiều người Việt, những chủ doanh nghiệp nhỏ và tầng lớp trung lưu ở đây.

Doanh thu mỗi tháng của công ty đã tăng từ 10% lên 15%. Trong năm 2021, công ty đặt mục tiêu từ 250.000 USD đến 300.000 USD.

Kho lưu trữ VIP của My Storage cung cấp cho người dùng chìa khoá riêng, khách hàng có thể tự chủ giờ giấc cất giữ và lấy đồ đạc.

Shark Louis nhận thấy việc bảo vệ tiền của nhà đầu tư sẽ khó khăn hơn khi một đối thủ nào đó lớn hơn đến để cạnh tranh vì mô hình kinh doanh này không có nhiều sự khác biệt, họ có thể sao chép rất nhanh.

Founder My Storage khẳng định, đây là mô hình kinh doanh đã được chứng minh. Nếu nhìn theo hướng toàn cầu, đây là một ngành kinh doanh rất lớn, trị giá 20 tỷ đô và công ty chỉ đang mang một thứ đã có sẵn đến VN. Vậy nên các Shark có thể yên tâm vì không phải đầu tư vào một thứ mới mẻ, nhiều rủi ro hay thậm chí không có hiệu quả .

Tuy nền tảng là truyền thông và quảng cáo trực tuyến, hoàn toàn không liên quan đến lưu trữ hay logistics, nhưng nhà sáng lập My Storage cho rằng: "Khi bạn đang thành lập một công ty, việc có kinh nghiệm khởi nghiệp là vô cùng quý giá. Tôi là một doanh nhân, tôi đã thành lập một số công ty. Tôi biết cách bắt đầu mọi thứ, cách mở rộng quy mô và cách cơ cấu mọi thứ...".

Shark Hưng đánh giá cao mô hình startup của My Storage và nền tảng BĐS của Cend Land có thể hỗ trợ cho tệp khách hàng mà công ty Aric đang hướng tới. Chủ tịch Cend Land đề nghị 3 tỷ VNĐ cho 25% cổ phần.

Shark Phú đề nghị 3 tỷ VNĐ cho 20% cổ phần bởi Sunhouse đang có một công ty chuyên về logistics nên My Storage có thể là một hướng đi tốt về dịch vụ.

Các Shark hào hứng với mô hình kinh doanh của startup My Storage. Ảnh: Shark Tank Việt Nam.

Shark Liên mặc dù cũng đánh giá cao về dự án, tuy nhiên, đây không phải "khẩu vị" của mình nên "bà ngoại U60" từ chối đầu tư.

Shark Bình đưa ra quan điểm, khi thuê một địa điểm khoảng 20m2 mất khoảng 5-6 triệu đồng, tương đương 10 USD/m2 nên giá mà Aric đưa ra khá mắc. Hơn nữa, dù mô hình này khá phổ biến ở phương Tây nhưng trong văn hóa VN, hầu hết các gia đình đều cất giữ mọi thứ ở nhà.

Hiện nay, VN cũng có văn hóa sử dụng đồ cũ, nên nếu không dùng thì người ta sẽ bán lại cho người khác. Vì vậy mô hình này phù hợp với những người nước ngoài sinh sống tại VN, một cộng đồng khá nhỏ.

Kết quả, chủ tịch Tập đoàn NextTech thấy mô hình này giống kinh doanh BĐS cho thuê và không có khả năng mở rộng hơn nên cũng quyết định từ chối đầu tư.

Đồng tình với Shark Bình, nhưng Shark Louis nhận thấy My Storage đang có điểm mạnh là người dẫn đầu trong lĩnh vực này ở VN và có cơ hội trong việc lưu trữ bảo mật vì tất cả các công ty đều cần phải lưu trữ vì lý do thuế lên đến 3-10 năm. Họ cần để ở một nơi nào đó an toàn và tiện lợi để lưu trữ đồ đạc, hàng hóa.

Shark Louis hy vọng nếu có vốn hỗ trợ từ Shark Hưng hoặc Shark Phú - một người kinh doanh BĐS, một người am hiểu logistics - thì Aric sẽ làm tốt hơn. Vì mức định giá khá cao, Shark Louis đề nghị trả 3 tỷ cho 20% cổ phần.

Founder Aric Austin tiết lộ, trước khi đến đây đã khẳng định Shark Hưng là một đối tác tiềm năng vì chủ tịch Cend Land kinh doanh BĐS. My Storage tiếp tục đề nghị với Shark Hưng 3 tỷ cho 15% cổ phần. Bất ngờ hơn khi Shark Hưng nâng mức đầu tư lên 4 tỷ cho 25% cổ phần, tương đương 170.000 USD.

Founder Aric Austin khá bất ngờ về đề nghị của Shark Hưng. Ảnh chụp màn hình.

Cuối cùng Shark Hưng đã có "cái gật đầu" của Founder My Storage với con số: 4 tỷ cho 25% cổ phần.