Người đàn ông mất tích hơn 7 tháng ở Hải Dương được xác định đã bị giết: Địa phương nói gì về nghi phạm?

Chiều 10/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với đối tượng Cao Tài Năng (40 tuổi, trú phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương) về các tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".

Nạn nhân trong vụ án là ông D.C.C., sinh năm 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của bị can Cao Tài Năng và hành vi vi phạm pháp luật của người có liên quan khác, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, đối tượng Cao Tài Năng đã có vợ và hai con, vợ anh ta đang mang thai đứa đứa con thứ ba.

Đại diện khu dân cư 17, phường Bình Hàn cho hay, Cao Tài Năng là con ông C.T.P. và bà N.T.H., sinh sống tại khu dân cư đã lâu. Năng và vợ là người có học vấn, chưa từng có tiền án, tiền sự. Họ sống cùng bố mẹ tại ngôi nhà trên đường Điện Biên Phủ, sáng đi làm, tối về.

Một tiệm thuốc khác của Cao Toàn Năng mở sát tiệm thuốc cũ đã đóng cửa sau khi bị cảnh sát vào cuộc điều tra.

Cũng theo chia sẻ từ vị đại diên khu dân cư 17, khi địa phương bùng phát dịch Covid-19, vợ chồng Năng còn ủng hộ khẩu trang, nước sát khuẩn .... phục vụ công tác phòng, chống dịch. Đầu năm 2020, vợ chồng anh T.B. (trú tại thành phố Hải Dương) cho vợ chồng Cao Tài Năng thuê căn nhà ở số 126 đường Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn để mở hiệu thuốc Tây.

Vợ chồng Năng chủ yếu thuê nhân viên bán hàng, thỉnh thoảng mới ghé qua, ít khi tiếp xúc với người dân ở tổ dân phố.



Cuối năm 2020, vợ chồng Cao Tài Năng trả nhà, chuyển sang thuê mặt bằng mới trên cùng tuyến phố. Mặt bằng cũ được gia chủ cho người phụ nữ tên P. thuê để mở cửa hàng thời trang áo dài.

Một người đàn ông sống sát căn nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn cho hay, dù ở sát nhau nhưng anh ít khi giao tiếp với vợ chồng Năng. Hàng ngày tại cửa hàng chỉ có nhân viên, Năng thi thoảng mới ghé qua thu hồi tiền hàng hoặc làm công việc gì đó...

Ngoài tiệm thuốc ở đường Nguyễn Thượng Mẫn, Cao Tài Năng cùng vợ còn mở thêm vài tiệm trên các tuyến phố khác nhau thuộc địa bàn thành phố Hải Dương.

"Tôi ở sát đây thật nhưng cũng không biết gì cả, mấy ngày trước công an đến làm việc, sau đó họ liên tục cử người phong tỏa căn nhà, xem thông tin đồn thổi trên mạng xã hội tôi mới biết và nghi ngờ anh Năng có liên quan đến vụ mất tích của anh D.C.C. ở bên thị trấn Gia Lộc", người dân sống sát cửa hàng thuốc của Năng kể.