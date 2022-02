Người đàn ông mất 5 người thân sau vụ chìm ca nô: Tôi đã khuyên các con cháu không nên đi

Trong số 17 người gặp nạn vụ chìm tàu ở Cửa Đại (Quảng Nam) có 8 nạn nhân cùng trú tại thôn Đoài, xã Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội) và họ có quan hệ họ hàng.

Trong 8 nạn nhân tử vong và mất tích, có 5 người trong một gia đình. Từ sáng sớm nay rất đông người thân, hàng xóm đã sang chia buồn và giúp đỡ gia đình tổ chức hậu sự.

Phải chịu nỗi đau mất đi 5 người thân cùng lúc khiến ông Đ. (ngụ thôn Đoài) vô cùng đau đớn, không dám tin vào sự thật.

Gia đình chuẩn bị tổ chức tang lễ cho các nạn nhân.

Ngồi thất thần ở bàn uống nước, kìm nén nỗi đau mất đi người thân, ông Đ. kể, vào khoảng 14h25 phút chiều qua, ông nhận được cuộc điện thoại của con rể thông báo người thân trong gia đình gặp nạn khi đi biển.

Lúc mới nhận tin ông choáng váng nhưng do khoảng cách địa lý quá xa nên không biết phải làm gì.

"Lúc đó con rể tôi báo nhà mình gặp đại họa rồi bố ơi, tôi hốt hoảng hỏi đại họa gì thì nó bảo tai nạn đường thủy. Tôi biết con cháu nhà mình đang đi du lịch trên biển, trên thuyền ít nhất phải có 20 người, thế thì chết hết rồi chứ còn đâu nữa.

Đến đây tôi đã biết không còn hy vọng rồi. Khổ nhất là cái O., con gái tôi lấy chồng 7, 8 năm mãi mới được đứa con trai, giờ cả 2 mẹ con đều gặp nạn", ông Đ. xót xa.

Theo ông Đ., trước khi đi du lịch ông đã khuyên các con, các cháu không nên đi vì dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Thế nhưng từ hai năm trước, con ông Đ. đã mua vé đi du lịch nhưng do dịch bệnh không đi được, họ gia hạn đến tháng 4 năm nay nếu không đi thì sẽ mất trắng.

"Tôi bảo với chúng nó thôi cho mất đi, coi như là đánh bạc mất cũng được, nhưng các con vẫn quyết định đi. Trong lúc đi du lịch, hàng ngày các con, các cháu vẫn gọi điện về.

Trước lúc gặp tai nạn chúng nó vẫn phát trực tiếp trên Facebook lúc đi thuyền, con dâu tôi còn xem, mấy tiếng sau thì gặp nạn", ông Đ. đau đớn nói.

Trong khi đó,ông Sơn - Trưởng thôn Đoài cho biết thêm, 2 gia đình gặp nạn có 1 số người đang công tác tại nhà máy cơ khí trên địa bàn UBND xã Nam Hồng, một số người đã về hưu.

Cả đoàn gồm 14 người đi, 8 người gặp nạn, 6 người còn lại do sợ say sóng nên không đi. Hiện tại xác định gia đình nhà ông Đ. mất 5 người gồm 2 cháu ngoại, 2 cháu nội và 1 con gái. Nhà ông C. mất 3 người gồm cháu ngoại, con trai, con dâu.

"Nhà ông Đ. và nhà ông C. có quan hệ thông gia với nhau nên trong đó có nạn nhân là cháu nội của nhà này là cháu ngoại của nhà kia”, ông Sơn cho biết.

Hiện 6 trong 8 nạn nhân của 2 gia đình đã được tìm thấy, còn 2 người vẫn đang mất tích. Cũng theo vị trưởng xóm, lãnh đạo huyện UBDN Đông Anh và lãnh đạo UBND xã Nam Hồng đã vào trong Hội An để chuẩn bị công tác hậu sự cho các nạn nhân.

Lãnh đạo UBND xã Nam Hồng cho biết, gia đình các nạn nhân thống nhất sẽ tiến hành hỏa táng cho các nạn nhân tại Hội An sau đó sẽ đưa tro cốt nạn nhân về quê nhà. Được biết, UBND huyện Đông Anh đã quyết định hỗ trợ gia đình các nạn nhân, phối hợp với gia đình lo công tác hậu sự. Ngoài ra, UBND xã Nam Hồng hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong mỗi người 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.

