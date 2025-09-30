Người đàn ông kiện công ty bảo hiểm sau khi liên tục bị từ chối bồi thường do "vi phạm giao thông": Toà đưa ra phán quyết bất ngờ!

Tháng 8/2019, ông Xu (Trung Quốc) mua một gói bảo hiểm y tế dài hạn qua Alipay, bao gồm quyền lợi y tế thông thường và y tế bệnh nặng.

Vào tháng 5 năm 2021, ông Xu gặp tai nạn giao thông khi đang điều khiển xe máy điện ba bánh. Sau tai nạn, ông Xu đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị. Khi hồi phục và xuất viện, ông đã nộp đơn yêu cầu bồi thường từ công ty bảo hiểm, nhưng yêu cầu bồi thường đã bị từ chối với lý do, theo điều khoản miễn trừ trách nhiệm của hợp đồng bảo hiểm, "người được bảo hiểm không chịu trách nhiệm về các quyền lợi bảo hiểm phát sinh trong thời gian lái xe khi say rượu, điều khiển phương tiện cơ giới mà không có bằng lái xe hợp lệ hoặc điều khiển phương tiện cơ giới không có đăng ký xe hợp lệ".

Chưa hết, sau đó ông Xu lại nhập viện vì biến chứng nặng – được chẩn đoán não úng thủy và áp xe não. Nhưng lần này, kết quả vẫn y hệt: công ty bảo hiểm tiếp tục lắc đầu với lý do tương tự.

Người đàn ông liên tục bị bảo hiểm từ chối bồi thường dù gặp tai nạn (Ảnh minh hoạ)

Không cam chịu, ông Xu quyết định nhờ luật sư và đưa vụ việc ra tòa. Phía công ty bảo hiểm lập luận rằng loại bằng lái của ông chỉ hợp pháp với xe máy hai bánh, trong khi xe ba bánh mà ông điều khiển lại không có giấy phép lái xe, do đó tai nạn nằm trong điều khoản loại trừ. Ngoài ra, họ khẳng định các lần nhập viện sau đều liên quan trực tiếp tới chấn thương ban đầu.

Ngược lại, luật sư của ông Xu phản pháo: Khi bán bảo hiểm, công ty không giải thích rõ ràng các điều khoản miễn trừ. Xe điện ba bánh không hẳn được coi là xe cơ giới theo nhận thức thông thường. Điều khoản bảo hiểm không định nghĩa cụ thể xe cơ giới, nên cách hiểu phải dựa trên kỳ vọng hợp lý của người mua. Các căn bệnh phát sinh sau (não úng thủy, áp xe não) không thể quy hết cho tai nạn ban đầu.

Một chi tiết gây tranh cãi là khi ký hợp đồng bảo hiểm qua Alipay, các điều khoản chi tiết chỉ hiển thị dưới dạng siêu liên kết. Người mua chỉ cần tick vào ô "Đồng ý và tiếp tục" mà không bắt buộc phải đọc kỹ. Theo tòa, cách thiết lập này không đảm bảo nghĩa vụ giải thích rõ ràng của bên bán, nên điều khoản miễn trừ không có hiệu lực.

Sau nhiều tranh luận căng thẳng, tòa án ra phán quyết buộc công ty bảo hiểm phải chi trả hơn 272.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng) cho ông Xu. Vụ việc trở thành bài học đắt giá cho cả hai phía: khách hàng cần đọc kỹ hợp đồng, còn công ty bảo hiểm thì không thể "lơ" trách nhiệm giải thích điều khoản, đặc biệt với những hợp đồng online vốn dễ bị xem nhẹ.

Từ chỗ tưởng mất trắng vì bị từ chối tới hai lần, ông Xu đã lội ngược dòng, thắng kiện và nhận khoản bồi thường đáng kể.

Theo Sohu