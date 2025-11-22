Người đàn ông không qua khỏi vì gia đình vắt chanh vào miệng lúc hôn mê, bác sĩ cảnh báo: Tuyệt đối không đưa bất cứ thứ gì vào miệng người đang hôn mê

Gần đây, thông tin người đàn ông không qua khỏi vì gia đình vắt chanh vào miệng lúc hôn mê khiến cộng đồng mạng xôn xao. Mọi chuyện có lẽ chỉ nên dừng lại ở đó, trong sự hối tiếc vì sơ cứu sai cách. Nhưng không! Hội "Chanh liều cao" trên mạng xã hội "chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng". Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự hối tiếc kiểu: "Giá mà gia đình bỏ thêm muối là sống rồi"

Hàng loạt bình luận tung hô sau đó đã xuất hiện trên bài đăng ý kiến này: "Thật ấy chứ, thêm muối 100% sống", "Không vắt chanh mà chỉ cho uống nước muối thô là có thể sống", "Chanh, muối người bệnh tiểu đường dùng rất tốt cho sức khỏe nha cả nhà", "Muối không dùng mà để dành bán muối", "…chanh muối vẫn là thần dược uống rất tuyệt mọi người ơi"…

BS Dương Minh Tuấn (Khoa Nội Tiết - Đái Tháo Đường, Bệnh viện Bạch Mai) nhận định, dạo gần đây mạng xã hội rộ lên phong trào "chanh muối, muối tinh, muối thô, chanh liều cao chữa bách bệnh". Bạn bè người thân của anh, không ít người chia sẻ thông tin của mấy "thánh chanh" rồi làm theo mà mà lắm lúc khuyên cũng thấy bất lực. Từ trị ung thư, HIV, cho đến "kiềm hóa cơ thể", "thanh lọc gan thận", "tăng năng lượng sống"… nghe cứ như thuốc tiên.

Cho đến trường hợp này thì nghiêm trọng thực sự. Trước những thông tin thấy người hôn mê, bất tỉnh thì vắt chanh vào miệng, hoặc cho thêm muối vào miệng để cứu sống, BS Dương Minh Tuấn (Khoa Nội Tiết - Đái Tháo Đường, Bệnh viện Bạch Mai) đã có những chia sẻ cần thiết liên quan.

Tuyệt đối không đưa bất cứ thứ gì vào miệng người đang hôn mê!

Theo BS Dương Minh Tuấn, ở người tỉnh, khi có chất lỏng đi vào họng, chúng ta có thể ho, có thể nuốt xuống đúng đường, ngăn không cho chất lạ tràn vào khí quản. Nhưng khi hôn mê hoặc giảm tri giác, những phản xạ đó không còn. Tất cả những gì đưa vào miệng (nước, thuốc, cháo, nước chanh…) đều có thể:

- Tràn thẳng vào phổi

- Gây tắc đường thở

- Kích thích ngưng thở - ngưng tim ngay lập tức

Đó chính là lý do ekip cấp cứu đã hút ra rất nhiều nước cốt chanh và tép chanh từ khí quản bệnh nhân. Và đó cũng có thể là thời gian vàng đã bị mất.

"Trong thực hành tại bệnh viện, các y bác sĩ gặp khá nhiều trường hợp tương tự: Đổ nước đường để "tăng đường huyết", cho uống gừng để "ấm người", nhét thuốc hạ sốt khi bệnh nhân đã lơ mơ, đổ sữa vì nghĩ bệnh nhân "tụt đường". Những hành động tưởng là tốt ấy lại chính là nguyên nhân khiến đường thở bị bít, gây suy hô hấp cấp hoặc ngừng tim", BS Dương Minh Tuấn cảnh báo.

Bởi vậy, hãy nhớ 1 nguyên tắc đơn giản nhưng cứu sống rất nhiều người: Người bất tỉnh - tuyệt đối không cho uống hay đút bất cứ thứ gì, dù nước chanh hay muối cũng đều vô nghĩa.

Vậy bạn cần làm gì lúc này để cứu sống người bệnh?

BS Dương Minh Tuấn chỉ ra những việc bạn cần làm lúc này:

1. Gọi cấp cứu 115 ngay lập tức

2. Kiểm tra xem người đó còn thở không

3. Nếu còn thở, đặt họ nằm nghiêng an toàn để tránh sặc

4. Nếu ngừng thở, ép tim – hà hơi nếu được đào tạo

Mọi thứ khác đều không nên làm.

Có những tai nạn không đến từ bệnh tật, mà đến từ sự thiếu kiến thức. Chúng ta không trách được người nhà, vì họ hành động trong hoảng loạn, với mong muốn duy nhất là cứu người thân.

Nhưng chúng ta, những người làm y tế, có trách nhiệm nhắc lại thật nhiều lần rằng: "Trong cấp cứu, việc tránh các hành động không phù hợp cần được nhắc lại thật nhiều để bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Hy vọng câu chuyện này trở thành một lời nhắc nhở mạnh mẽ để không gia đình nào phải trải qua chuyện tương tự.