Người đàn ông đột tử trong quán nước ở Đồng Tháp

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h15 hôm qua (5/9) tại một quán nước ở xã Tân Hương (Đồng Tháp).

Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 35 tuổi. Người này vào quán nước kể trên ngồi một lúc rồi đi ra ngoài. Khi vừa quay lại quán, ông ta bất ngờ ngã quỵ. Nhân viên quán đến hỗ trợ nhưng phát hiện vị khách đã ngừng thở nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, công an xã Tân Hương đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.