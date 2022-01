Người đàn ông đột nhập 2 nhà dân liền kề trộm tài sản bán mua 2 chỉ vàng tặng vợ hờ

Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ cùng nghi phạm Cao Quí Đăng (SN 1977) cho Công an quận Gò Vấp để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Ngoài ra, công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Cao Quốc Oai (SN 1986), Trương Mộng Uyên (SN 1982), Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1982, cùng ngụ quận Gò Vấp) và Dương Công Thảo (SN 1981, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".



Đăng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, trưa 6/1, Đăng đi xe máy tới căn nhà con hẻm đường số 2, phường 16 thì Đăng phát hiện không có ai nên dùng dụng cụ bẻ khoá cửa lấy trộm 2 laptop. Sau đó, Đăng tiếp tục bẻ khoá căn nhà bên cạnh vào bên trong lục lọi.

Hình ảnh camera an ninh ghi nhận thời điểm Đăng ăn trộm.

Người dân phát hiện Đăng nên hô hoán thì đối tượng bỏ chạy ra ngoài nổ máy xe tẩu thoát. Đăng lấy được tài sản mang bán để tiêu xài và mua 2 chỉ vàng tặng cho vợ hờ là Uyên.

Chủ 2 căn nhà đã trình báo công an.

Tang vật vụ án.

Quá trình điều tra, công an xác định Đăng là nghi phạm gây án nên truy xét. Ngày 11/1, trinh sát Đội 3, Phòng PC02 đã bắt giữ được Đăng. Tại công an, Đăng khai do cần tiền trả nợ và tiêu xài nên đi trộm cắp. Từ lời khai, công an mời làm việc với Uyên, Oai, Xuân, Thảo.

Được biết, Đăng mang 5 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Công an đang điều tra mở rộng.

https://soha.vn/nguoi-dan-ong-dot-nhap-2-nha-dan-lien-ke-trom-tai-san-ban-mua-2-chi-vang-tang-vo-ho-20220114120306481.htm