Người đàn ông chuyển khoản nhầm hơn 146 triệu đồng nhưng người nhận khẳng định không nhận được, cảnh sát tuyên bố: "Anh ta chối là đúng"

Theo Baijiahao, tháng 4/2023, anh Tô, một tiểu thương ở Thượng Hải, Trung Quốc, đã trải qua một tình huống dở khóc dở cười khi chuyển nhầm 40.000 NDT (hơn 146 triệu đồng) qua nền tảng thanh toán trực tuyến. Để lấy lại tiền, người đàn ông này đã liên hệ với người nhận nhưng đối phương khẳng định họ không nhận được tiền. Hết cách, anh Tô đã đến đồn cảnh sát trình báo sự việc, nhưng cuối cùng sự thật lại hoàn toàn khác.

Cụ thể, theo thông tin từ Đồn Cảnh sát đường Tà Thổ thuộc Cục Công an Từ Hối, Thượng Hải, số tiền mà anh Tô chuyển đi là tiền hàng, giao dịch qua nền tảng thanh toán trực tuyến. Khi chuyển tiền, thay vì chuyển đúng vào số của đối tác, người đàn ông này đã ấn nhầm số tài khoản của một khách hàng cùng tên nên đã xảy ra sự cố chuyển nhầm tiền.

Để lấy lại tiền, anh Tô đã lập tức liên hệ với anh Diêu, người được cho là đã nhận số tiền trên. Tuy nhiên, anh Diêu một mực phủ nhận đã nhận được tiền, thậm chí còn xảy ra tranh cãi gay gắt với anh Tô.

Để chứng minh mình đúng, anh Tô đã cung cấp đầy đủ hình ảnh giao dịch cho phía cảnh sát. Sau khi xem xét bằng chứng trên, cảnh sát địa phương đã phát hiện 1 điểm bất thường và cho biết: “Việc anh ta phủ nhận là hoàn toàn có lý”.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, tên và thông tin của anh Diêu trên ứng dụng nhắn tin không hoàn toàn khớp với thông tin hiển thị trên nền tảng thanh toán - bằng chứng mà anh Tô cung cấp. Thực tế, khi chuyển tiền trên nền tảng thanh toán, hệ thống luôn hiện ra tên thật của chủ tài khoản để người gửi xác nhận. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ anh Tô có thể đã giao dịch với một tài khoản khác, chứ không phải anh Diêu.

Từ đó, cảnh sát yêu cầu anh Tô đối chiếu lại tài khoản. Kết quả cho thấy, tài khoản thanh toán của anh Diêu khác với tài khoản mà anh Tô thực sự chuyển tiền đến.

Lúc này, anh Tô mới bàng hoàng nhận ra mình đã chuyển tiền cho một khách hàng khác trùng họ tên với anh Diêu nhưng lại nhầm anh Diêu là người nhận.

Sau khi sự việc được làm rõ, anh Tô đã xin lỗi anh Diêu vì sự nhầm lẫn tai hại trên. Đồng thời, phía cảnh sát địa phương cũng đã liên hệ với người nhận thực sự và giúp anh Tô lấy lại số tiền đã chuyển nhầm. Vụ việc khép lại nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng.

Qua vụ việc trên, cảnh sát Trung Quốc cũng khuyến cáo mọi người khi chuyển tiền qua ngân hàng điện tử, nền tảng thanh toán hoặc máy ATM cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, bao gồm số tài khoản và họ tên, để tránh nhầm lẫn. Trong trường hợp phát hiện chuyển sai, cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc báo công an để được hỗ trợ kịp thời.

(Theo Baijiahao)