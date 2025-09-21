HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Người đàn ông chết ven đường ở Đồng Tháp, bên cạnh có 2 lồng chim

Hải Đường |

Ngành chức năng ở tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân người đàn ông nằm chết ven đường, bên cạnh thi thể có 2 lồng chim

Ngày 21-9, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, xác minh vụ người đàn ông chết ven đường.

Người đàn ông chết ven đường ở Đồng Tháp, bên cạnh có 2 lồng chim- Ảnh 1.

Hiện trường người đàn ông nằm bất động ven đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, người dân chạy xe máy trên đường Kênh 250 thuộc xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động ven đường với tư thế nằm úp mặt. Cách đó khoảng 50 m có một xe máy biển số TP HCM. Vụ việc được trình báo công an.

Công an xã Hưng Thạnh có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin, điều tra vụ việc và xác định nạn nhân đã chết.

Tại hiện trường, công an phát hiện một số giấy tờ tên Nguyễn Văn B. (68 tuổi; quê TP HCM). Đồng thời, công an phát hiện khu vực hiện trường còn có 2 cái lồng chim (bên trong có 3 con chim cu).

Vụ việc đang được ngành chức năng điều tra nguyên nhân.

