Người đàn ông cầm rựa chém bị thương công an khu vực

Ngày 6/4, ông Trần Lộc, Chủ tịch UBND phường Thuận Lộc (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), xác nhận, cơ quan công an phường vừa không chế người đàn ông tên Nguyễn Thái Bình (SN 1975, trú huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) vì có hành vi gây mất an ninh trật tự, tấn công người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 8h cùng ngày, Bình vừa đi bộ vừa quậy phá dọc đường Thánh Gióng từ địa phận phường Tây Lộc về phường Thuận Lộc. Trên tay Bình cầm theo 1 cây rựa với nhiều biểu hiện nghi ngáo đá.

Người dân sau đó báo sự việc với công an phường Thuận Lộc và 1 chiến sĩ công an khu vực xuất hiện. Tuy nhiên, Bình tỏ ra manh động, dùng rựa chém vào tay phải của chiến sĩ công an khu vực khiến người này bị thương.

Tiếp đó, Bình bỏ chạy đến trước khu vực vọng gác của Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đóng trên địa bàn phường Thuận Lộc để gây rối, đập phá tài sản.

Công an phường Thuận Lộc đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường và sau 20 phút đã khống chế, bắt giữ đối tượng Bình.

https://soha.vn/nguoi-dan-ong-cam-rua-chem-bi-thuong-cong-an-khu-vuc-20220406200704832.htm