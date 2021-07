Người đàn ông bịa chuyện đi bộ 800km về quê Quảng Ngãi vì con đuối nước

Thời gian qua, câu chuyện không có thật về người đàn ông "đi bộ 800 km để về gặp con bị đuối nước" đã được mạng xã hội lan truyền và thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.



Theo Zing News, ngày 26/7, một người đàn ông đến cổng trụ sở UBND thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) để xin giúp đỡ. Người này xưng là Y D. (43 tuổi, quê ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuê ở huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước).

Người này cho biết 6 ngày trước nghe tin con mình ở quê bị đuối nước khi đi chăn bò, đã tìm mọi cách về quê nhưng không có tiền và giấy xét nghiệm. Do đó, ông Y D. đi bộ tới xã Nâm N’Jang (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) tìm vợ để cùng về.

Biết được câu chuyện, chính quyền địa phương thị trấn Kiến Đức và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, hỗ trợ tiền, xe đạp và nhu yếu phẩm để ông Y D. tiếp tục hành trình. Sau khi hình ảnh ông Y D. được chia sẻ trên mạng, nhiều người phát hiện ông này không phải người Quảng Ngãi mà chỉ là đối tượng nghiện rượu, thường xuyên lang thang khắp huyện Đắk R'lấp.

Thậm chí nhiều ngày sau khi nhận được hỗ trợ của người dân, ông Y D. vẫn lang thang dọc đường chứ không về Quảng Ngãi.

Lãnh đạo UBND thị trấn Kiến Đức cho PV Dân Trí biết, kiểm chứng thêm các thông tin mà người dân cung cấp, địa phương xác nhận câu chuyện của người đàn ông xưng tên Y D. là không có thật, đối tượng tự dựng chuyện để nhận sự giúp đỡ của mọi người.

"Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã thu hồi lại chiếc xe đạp tặng cho đối tượng để dành cho người khó khăn hơn. Trong suốt thời gian qua, do dịch bệnh phức tạp, rất nhiều người dân cần sự giúp đỡ, phần hỗ trợ này sẽ dành cho người thực sự cần. Hiện đối tượng này cũng đã rời khỏi địa phương do lo sợ công an sẽ mời lên làm việc", lãnh đạo UBND thị trấn Kiến Đức cho nguồn trên hay.

