Người đàn ông 35 tuổi suy thận, chức năng thận chỉ bằng 2/3 người thường

Trong chương trình Sức khỏe tốt cuộc sống đẹp , bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Trung Quốc) chia sẻ trường hợp một người đàn ông 35 tuổi tới khám vì hiện tượng “nước tiểu nổi bong bóng”. Kết quả khiến ai nấy đều bàng hoàng khi chức năng thận của anh chỉ còn bằng 2/3 so với người cùng tuổi.

Không chỉ vậy, người đàn ông này còn có biểu hiện rụng tóc sớm, mặt đầy đốm nâu và da nhăn nheo như một cụ ông ngoài 60. Khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện anh có “bộ ba nguy hiểm”: hút thuốc, thức khuya và nghiện đồ chiên cùng đồ ngọt - chính là nguyên nhân khiến huyết áp, đường huyết, mỡ máu đều tăng cao, cơ thể suy kiệt cả trong lẫn ngoài.

Rất may, sau khi được điều trị và thay đổi lối sống, anh bắt đầu phục hồi, chức năng thận dần cải thiện. Theo bác sĩ Hồng, chỉ cần bỏ thói quen xấu, ăn uống lành mạnh và tăng thực phẩm chống oxy hóa , trong 6 tháng cơ thể có thể “trẻ hóa” rõ rệt.

Bác sĩ Hồng nhấn mạnh, chìa khóa của trẻ hóa nằm ở khả năng chống oxy hóa giúp làm sạch gốc tự do, sửa chữa tế bào tổn thương, giữ cho làn da, mạch máu và thận cùng khỏe mạnh. Dưới đây là 6 loại thực phẩm mà ông khuyên nên bổ sung mỗi ngày:

- Rau họ cải: Các loại như bông cải xanh, cải thìa, hành, tỏi, hẹ chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh tự nhiên, giúp kích hoạt enzyme giải độc ở gan, loại bỏ độc tố và bảo vệ thận. Bí quyết là chất sulforaphane, chỉ được giải phóng khi rau được cắt nhỏ và nhai kỹ . Lưu ý, đừng luộc quá 5 phút , nên xào nhanh hoặc hấp sơ để giữ dưỡng chất.

- Hải sản và hạt: Selen là chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm tổn thương tế bào và phục hồi chức năng thận. Có nhiều trong hạt óc chó, hạnh nhân, tôm, cua, cá biển ... Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo không nên dùng viên bổ sung liều cao , vì có thể gây rụng tóc và rối loạn tiêu hóa, tốt nhất là lấy từ thực phẩm tự nhiên.

- Lycopene: Có nhiều trong cà chua, đu đủ, ớt chuông đỏ , lycopene giúp trung hòa gốc tự do, giảm viêm và bảo vệ mạch máu. Vì đây là chất tan trong dầu , nên hãy chế biến cùng dầu ô liu hoặc dầu thực vật để hấp thu tốt nhất.

- Vitamin A: Vitamin A có trong cà rốt, bí đỏ, trứng gà, sữa, cà chua giúp phục hồi mô tế bào, tăng miễn dịch, làm chậm lão hóa thận và da. Với người thường xuyên mệt mỏi, ăn uống thất thường, vitamin A còn giúp giảm viêm, ổn định quá trình trao đổi chất.

- Vitamin C: Bác sĩ Hồng cho biết, căng thẳng và ăn đồ chiên ngọt khiến cơ thể sản sinh quá nhiều gốc tự do. Vitamin C trong ổi, kiwi, cam, quýt giúp tái tạo collagen, làm mềm da, tăng đàn hồi mạch máu và giảm nguy cơ bệnh mạn tính.

- Vitamin E: Có nhiều trong hạt, dầu thực vật, trứng gà, bơ , vitamin E giúp ổn định màng tế bào, ngăn oxy hóa chất béo, duy trì hoạt động của tim, thận và hệ nội tiết. Bổ sung đầy đủ sẽ giúp cơ thể giảm mệt mỏi và viêm nhiễm.

Bác sĩ Hồng nhấn mạnh, không thực phẩm nào cứu nổi một cơ thể vẫn đang tự “phá” mình . Muốn trẻ lâu, phải song song thay đổi thói quen:

- Ngủ đủ, tránh thức khuya.

- Bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia.

- Ăn ít đường, giảm đồ chiên.

- Mỗi bữa nên có nửa chén rau họ cải.

- Tuần 2 lần ăn hải sản hoặc hạt.

“Trẻ hóa không phải là phép màu, mà là khi cơ thể bạn không còn bị gốc tự do ăn mòn từng ngày,” bác sĩ Hồng nói.

Nguồn và ảnh: Aboluowang