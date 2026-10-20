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Người dân có tài khoản VNeID, Zalo lưu ý thông báo mới

Huỳnh Duy
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Người sử dụng VNeID, Zalo cần chú ý thông báo mới để tránh nguy cơ bị lừa đảo.

Theo thông báo của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Lộc, thời gian gần đây, đơn vị tiếp nhận một số trường hợp người dân đến hỏi về việc cập nhật thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên ứng dụng VNeID.

Qua trao đổi, xác minh, Trung tâm ghi nhận dấu hiệu các đối tượng giả danh cán bộ, cơ quan nhà nước hoặc đơn vị liên quan, gọi điện thông báo và yêu cầu người dân đến Trung tâm để thực hiện thủ tục cập nhật thông tin sổ đỏ trên ứng dụng định danh điện tử.

Thủ đoạn này có thể được sử dụng để tạo lòng tin, khiến người dân nhầm tưởng đang làm việc với cơ quan chức năng, từ đó tiếp tục làm theo hướng dẫn của đối tượng và đối mặt với nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

- Ảnh 1.

(Ảnh: Theo Trang thông tin điện tử phường Xuân Lộc, Đồng Nai)

Trước tình hình trên, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Lộc khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ, đặc biệt là những trường hợp tự xưng cán bộ cơ quan nhà nước, yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính nhưng chưa được xác minh rõ ràng.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân, thông tin tài khoản định danh điện tử, tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu bảo mật cho người lạ qua điện thoại, Zalo, Facebook và các nền tảng mạng xã hội.

Đáng chú ý, Trung tâm khẳng định không yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng; đồng thời không yêu cầu cài đặt ứng dụng hoặc truy cập đường dẫn lạ để giải quyết thủ tục hành chính.

Khi nhận được yêu cầu cập nhật thông tin sổ đỏ hoặc thực hiện các thủ tục khác qua điện thoại, người dân cần bình tĩnh, không vội làm theo hướng dẫn, không truy cập đường dẫn hay cung cấp thông tin nhạy cảm khi chưa xác minh được danh tính người liên hệ.

Để kiểm tra tính xác thực của thông tin, người dân có thể liên hệ trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Lộc qua số điện thoại 02513.741.501. Trường hợp phát hiện cuộc gọi có dấu hiệu giả danh, lừa đảo, người dân nên lưu lại số điện thoại, nội dung trao đổi, tin nhắn và các thông tin liên quan để phản ánh đến cơ quan Công an, phục vụ việc xác minh, xử lý.

Bên cạnh đó, Trung tâm khuyến nghị người dân chủ động thông tin cho người thân, đặc biệt là người lớn tuổi và người nghỉ hưu, về thủ đoạn này để cùng nâng cao cảnh giác, tránh cung cấp dữ liệu cá nhân, chuyển tiền hoặc làm theo yêu cầu của các đối tượng khi chưa xác minh rõ thông tin.

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