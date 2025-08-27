Người dân chen chân 'vét' sạch vàng giữa 'cơn bão' giá

Chưa đến 7h sáng, trước cửa Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC (đường Nguyễn Thị Minh Khai, TPHCM ), hàng trăm người đã có mặt, chờ cửa hàng mở để được giao dịch. Nhiều khách cho biết đã quen với việc mua vàng tích trữ mỗi tháng, song chưa khi nào thấy cảnh đông đúc đến vậy.

Khách hàng xếp hàng chờ mua vàng trước Công ty SJC ngay khi tiệm vàng này còn chưa mở cửa.

Chị Đông Hà (ngụ phường Bình Tiên) chia sẻ: “Mỗi tháng tôi thường dành một phần thu nhập để mua 1-2 chỉ vàng. Hôm nay, vừa sáng sớm đã thấy hơn cả trăm người chờ thì sợ không đến lượt”.

Cùng tâm trạng, bà Hiền (phường Sài Gòn) cho biết dù giá cao vẫn quyết mua: “Mua để dành, giữ lâu dài nên tôi không quá băn khoăn”.

Đến hơn 8h, khách lần lượt xếp hàng ngay ngắn vào giao dịch. Các quầy mua bán chật kín người, ai cũng mong sở hữu được vài chỉ vàng trước khi giá tiếp tục biến động.

Dù giá tăng cao, nhưng người có nhu cầu mua vàng vẫn nhộn nhịp.

Tại tiệm vàng Mi Hồng, mỗi khách chỉ mua được 1 chỉ vàng nhẫn. Tiệm hết vàng miếng. Giá vàng nhẫn trơn tại đây niêm yết bán ra 122,4 triệu đồng/lượng, mua vào 121 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, mới 10h sáng nơi này đã không còn vàng nhẫn.

Theo niêm yết sáng 27/8, giá vàng miếng tại SJC mua vào 126 triệu đồng/lượng, bán ra 128 triệu đồng/lượng, tăng thêm 300.000 đồng so với cuối ngày hôm trước. Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng tăng 200.000 - 300.000 đồng, lên mức 119,9 - 122,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC lần đầu lập đỉnh với 128 triệu đồng/lượng (bán ra).

Các doanh nghiệp khác như PNJ, DOJI, Phú Quý, cũng đồng loạt điều chỉnh giá theo hướng tăng, dao động quanh 119,5 - 122,6 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn. Biên độ chênh lệch giữa giá mua và bán được nới rộng lên 2-3 triệu đồng/lượng, thay vì chỉ 1 triệu đồng như trước đây.

Điều đáng chú ý là giá vàng trong nước vẫn tăng, bất chấp việc Chính phủ vừa ban hành Nghị định 232/2025, chính thức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất và kinh doanh vàng miếng , đồng thời cho phép xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Tại tiệm vàng Mi Hồng, dòng người cũng xếp hàng dài. Mới mở cửa nhưng tiệm đã hết vàng miếng, tầm khoảng 10h cũng hết vàng nhẫn trơn.

Gần 10 giờ 30, dòng người vẫn nườm nượp đến Công ty SJC mua bán vàng.

Theo chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, việc sửa đổi Nghị định 24/2012 là cần thiết và phù hợp với bối cảnh hiện nay. Thời gian qua, tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nước khiến giá vàng nhiều lần vượt xa giá thế giới, có lúc chênh lệch tới 20 triệu đồng/lượng.

“Muốn kéo gần khoảng cách giữa giá vàng trong và ngoài nước, cần đảm bảo nguồn cung ổn định, dồi dào. Khi thị trường trong nước được liên thông với thế giới, biến động sẽ bớt cực đoan và người dân sẽ bớt chịu thiệt” - ông Hiếu nói.