Người đại diện hé lộ "bí quyết" giúp Quang Hải duy trì phong độ để ghi bàn lịch sử ở Pháp

Trận đấu giữa Pau FC và Rodez vào ngày 9/10 sẽ đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với cá nhân tiền vệ Quang Hải bởi anh có được bàn thắng đầu tiên tại Ligue 2 trong màu áo Pau FC. Trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn bàn và đối mặt với một trận thua, bàn thắng của Quang Hải càng trở nên quan trọng, giúp Pau FC giữ lại một điểm và tạm thoát khỏi vị trí trong nhóm các đội nguy hiểm trên bảng xếp hạng.

Sau bàn thắng lịch sử, người đại diện Nguyễn Đắc Văn cũng chia sẻ những đoạn clip ghi lại cảnh Quang Hải nỗ lực tập luyện sau khi quay lại từ Việt Nam. Dù không được sử dụng ở trận gặp Metz trước đó, tiền vệ 25 tuổi vẫn tự tập rất chăm chỉ, bất chấp khoảng thời gian đó gia đình đang sang Pháp thăm anh.

Quang Hải luôn tập luyện chăm chỉ ngay cả khi không ở CLB. Ảnh: FBNV

Dưới phần bài đăng, Quang Hải cũng gây chú ý khi để lại dòng bình luận "Step by step" (tạm dịch: Từng bước một). Trước đó, tại căn phòng của Quang Hải, anh cũng cho thấy ý chí quyết tâm rất cao, điển hình là dòng chữ "Never give up" (tạm dịch: Không bao giờ bỏ cuộc!). Tất cả những điều đó như lời tự động viên bản thân phải luôn cố gắng vươn lên ở môi trường bóng đá hoàn toàn mới mẻ.

Quang Hải đang cố gắng "từng bước một" ở Pau FC. Ảnh: FBNV

"Đây là bàn thắng đem lại nhiều ý nghĩa với bản thân tôi, nó sẽ tiếp thêm rất nhiều động lực để bản thân tiếp tục cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để thi đấu thật là tốt, đóng góp vào thành tích của Pau", Quang Hải chia sẻ cảm xúc sau khi có được bàn thắng đầu tiên.

Hải "con" cũng không quên gửi lời cảm ơn đến HLV Didier Tholot luôn tin tưởng anh suốt quãng thời gian qua. Điều đó giống như liều thuốc tinh thần to lớn để anh vượt khó và dần thích nghi với môi trường bóng đá ở Pháp.

"Khi có được sự tin tưởng của huấn luyện viên trưởng (Dider Tholot) thì cá nhân tôi cảm thấy đó là nguồn động lực rất to lớn. Tôi nghĩ rằng quay trở lại từ đội tuyển quốc gia giống như một nguồn động lực mới để có được phong độ cũng như sự thích nghi, hoà nhập tốt nhất để đóng góp vào thành tích chung của câu lạc bộ", Quang Hải chia sẻ thêm.



Quang Hải chia sẻ sau khi ghi bàn đầu tiên.

Bàn thắng của Quang Hải là thành quả sau 8 trận đấu được vào sân với tổng thời lượng 238 phút thi đấu. Theo chuyên trang thống kê Sofascore, Hải "con" được chấm 7.2 điểm ở trận đấu với Rodez, còn trên bảng tổng điểm sau 11 vòng đấu, anh đạt 6.70 điểm (hiện đang xếp thứ 12 trong tổng số 23 cầu thủ).

Hiện đa số người hâm mộ đều tỏ ra vui mừng và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tiền vệ người Hà Nội. Hy vọng bàn thắng đầu tiên sẽ tạo cú hích để Quang Hải có được sự tự tin, tiếp tục tạo ra nhiều màn trình diễn chói sáng hơn nữa trên sân cỏ Ligue 2.