Người có dấu hiệu suy thận thường gặp 3 hiện tượng bất thường khi ngủ nhưng nhiều người bỏ qua

Các chuyên gia cảnh báo, nếu trong khi ngủ bạn thường xuyên gặp 3 hiện tượng sau: đi tiểu đêm nhiều, khát nước liên tục và ngứa ngáy da, rất có thể đây là dấu hiệu sớm cho thấy thận đang suy yếu.

1. Đi tiểu đêm nhiều

Thông thường, người khỏe mạnh ban đêm có thể chỉ đi tiểu một lần, thậm chí không cần dậy. Nhưng nếu bạn thường xuyên phải thức dậy từ 2-3 lần mỗi đêm, rất có thể thận đã gặp trục trặc. Bác sĩ giải thích, khi chức năng lọc của thận suy giảm, cơ thể không thể đào thải hết lượng nước dư thừa vào ban ngày.

Vì vậy, nước tiểu bị “dồn” sang ban đêm khiến người bệnh phải thức dậy liên tục. Tình trạng này kéo dài không chỉ khiến mất ngủ, mệt mỏi mà còn có thể khiến cơ thể mất nước, tăng gánh nặng cho thận. Nhiều người cao tuổi lầm tưởng đây là biểu hiện tuổi già, nhưng thực tế lại là dấu hiệu của thận đang bắt đầu suy.

2. Khát nước bất thường về đêm

Người bị suy thận thường cảm thấy khô miệng, khát nước dữ dội khi ngủ, dù đã uống nước vẫn không thấy dễ chịu. Nguyên nhân là do thận không còn khả năng điều tiết nước và điện giải (như natri, kali) trong cơ thể.

Càng uống nhiều, cơ thể càng bị mất cân bằng, khiến cảm giác khát càng tăng. Đặc biệt, nếu tình trạng này đi kèm phù mặt, mệt mỏi hoặc nước tiểu sẫm màu, người bệnh nên sớm đến bệnh viện kiểm tra chức năng thận.

3. Ngứa ngáy da khi ngủ

Một biểu hiện khác thường bị bỏ qua là ngứa da, nhất là về đêm. Khi thận yếu, độc tố và chất thải không được lọc ra khỏi máu sẽ tích tụ lại trong cơ thể. Những chất này kích thích thần kinh dưới da, gây ngứa, khô, bong tróc và thậm chí xuất hiện phát ban. Nhiều người gãi đến trầy xước, nhiễm trùng mà vẫn không đỡ, do gốc rễ vấn đề nằm ở chức năng lọc máu của thận đã suy giảm nghiêm trọng.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu bạn có một hoặc nhiều biểu hiện trên, hãy đi khám sớm để làm xét nghiệm chức năng thận. Phát hiện sớm có thể giúp kiểm soát bệnh, làm chậm tiến trình suy thận, thậm chí cứu được tính mạng người bệnh.

Bảo vệ thận không khó, chỉ cần duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, ăn nhạt, uống đủ nước và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đừng đợi đến khi thận “kêu cứu” mới bắt đầu quan tâm, bởi lúc đó có thể đã quá muộn.

