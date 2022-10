Người chồng hung hãn chém chết vợ tại chỗ, mẹ vợ cũng bị trọng thương

Ngày 9-10, Công an TP Thuận An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ thanh niên chém chết vợ và làm trọng thương mẹ vợ.

Theo thông tin ban đầu, chị N.T.N.D (21 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Minh Quang (34 tuổi, quê huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) là vợ chồng, đã có con gái hơn 1 tuổi.

Hiện trường vụ án mạng

Tuy nhiên, trong thời gian chung sống thì Quang thường xuyên đánh đập vợ nên chị D. dọn đi nơi khác sống, còn Quang đưa con gái về huyện Dầu Tiếng ở.

Chiều 8-10, chị D. ghé thăm mẹ ruột tại phòng trọ trên đường Hưng Định 08, phường Hưng Định, TP Thuận An.

Quang biết được tin nên cũng chở con gái tới. Tại đây, giữa chị D. và Quang xảy ra cãi nhau, Quang đã dùng dao chém chị D. chết tại chỗ, người mẹ vào can cũng bị chém trọng thương.

Sau khi gây án, Quang bế con bỏ trốn về Dầu Tiếng, sau đó gửi con cho gia đình rồi tới công an đầu thú.