Người chở nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bỏ trốn khỏi nơi cách ly

Ngày 3/2, Thượng tá Trần Xuân Thanh, Trưởng Công an thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), cho biết đã thông báo đến các đơn vị trực thuộc, Công an tỉnh Quảng Trị, Công an các huyện, thị xã để truy tìm đối tượng trốn khỏi khu cách ly Covid-19.

Theo đó, người bị truy tìm là Lê Minh Xuyên (SN 1990, trú xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu). Xuyên đã trốn khỏi nơi cách ly y tế vào 16h ngày 2/2. Khi bỏ trốn, Xuyên mặc áo màu đen, quần jean và đội mũ lưỡi trai.

Trước đó, chiều 1/2, người dân xã Vĩnh Chấp (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) phát hiện 1 nhóm 5 người lạ mặt đi trên 1 chiếc ô tô 7 chỗ xuất hiện ở địa phương. Người dân sau đó báo cáo sự việc cho cơ quan Công an. Lực lượng Công an đến hiện trường kiểm tra thì nhóm người này bỏ chạy tán loạn.

Cơ quan Công an cùng người dân sau đó truy bắt được nhóm người trên. Theo đó, 4 người trong nhóm trên mang quốc tịch Trung Quốc gồm Lizjian (28 tuổi), Jiang Sufa (21 tuổi), Meng Shliai (22 tuổi), Chan Biao (22 tuổi). Tất cả những người này đều không có giấy tờ tuỳ thân.

Ngoài ra, Lê Minh Xuyên (31 tuổi, ngụ ở Long Thạch, Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) là người điều khiển xe chở nhóm người Trung Quốc.

Nhóm người này sau đó được xét nghiệm và đưa đến thực hiện cách ly y tế tại 1 cơ sở thuộc địa bàn Thị xã Quảng Trị cho đến lúc Xuyên bỏ trốn.