Người cha ở Đồng Nai hớt hải bế con lao vào bệnh viện giữa đêm khi bé bị ngưng tim 10 phút

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, khoảng 23 giờ ngỳ 7/11, một bé trai bị điện giật được người nhà đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng ngừng tim trước nhập viện.

Theo gia đình, trẻ đã được ép tim liên tục trên đường đến bệnh viện. Khi tiếp nhận, bé đã trải qua gần 10 phút ngừng tuần hoàn - giai đoạn mà từng giây đều mang tính quyết định.

Hình ảnh người cha ôm con lao vào bệnh viện giữa đêm sau khi phát hiện bé bị điện giật. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, ê-kíp trực Khoa Cấp cứu kích hoạt quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao. Các bác sĩ tiến hành ép tim, bóp bóng hỗ trợ hô hấp, đặt nội khí quản, thiết lập đường truyền và dùng vận mạch, đồng thời theo dõi liên tục bằng hệ thống thiết bị chuyên dụng. Toàn bộ thao tác diễn ra khẩn trương, nhịp nhàng như một chuỗi phản ứng cấp cứu đã được huấn luyện kỹ lưỡng.

Sau 10 phút tích cực hồi sức, tim vẫn chưa đập lại. Tuy nhiên, trẻ xuất hiện một số phản xạ rất yếu - tín hiệu bất thường nhưng có giá trị quan trọng. Để không bỏ lỡ “cửa sổ vàng”, các bác sĩ lập tức sử dụng siêu âm tim tại giường và đo điện tim chuyên sâu. Kết quả cho thấy rung thất, dù trên monitor không ghi nhận rõ.

Nhận định đây là nguyên nhân gây ngừng tim, bác sĩ quyết định sốc điện ngay lập tức. Cú sốc điện chuẩn xác giúp tim trẻ đập trở lại.

Trước khi vào viện, trẻ có đồng tử giãn 4 mm, tiên lượng rất nặng. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau khi tim hồi hoạt, đồng tử đã thu nhỏ và có phản xạ ánh sáng trở lại - dấu hiệu cho thấy não bộ còn khả năng phục hồi. Ê-kíp Cấp cứu nhanh chóng hội chẩn với Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc và quyết định kích hoạt kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm giảm nguy cơ tổn thương não sau thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài.

Theo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, đơn vị đã triển khai kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy trong các trường hợp trẻ ngưng tim - ngưng thở nhằm hạn chế tối đa tổn thương não thứ phát, tăng cơ hội hồi phục cho bệnh nhi. Việc áp dụng nhanh kỹ thuật này ngay từ giờ đầu được xem là yếu tố quan trọng giúp bệnh nhi có thêm hy vọng vượt qua nguy kịch.

Nhờ can thiệp kịp thời, bệnh nhi phục hồi ngoạn mục và hiện đã ổn định sức khỏe. Dù đã qua “cửa tử”, bệnh nhi vẫn được theo dõi liên tục. Nhờ được hạ thân nhiệt chỉ huy đúng phác đồ, tình trạng phù não được kiểm soát, các chỉ số sinh tồn dần cải thiện.

Theo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, điện giật là tai nạn sinh hoạt khá phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt tại các gia đình sử dụng thiết bị điện không đảm bảo an toàn hoặc khi trẻ tự ý tiếp xúc ổ điện, dây điện hở. Trường hợp bé T. là lời cảnh báo rõ ràng về mức độ nguy hiểm, dù chỉ một cú điện giật nhỏ có thể khiến tim ngưng đột ngột trong vài phút.