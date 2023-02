Người cha hiếp dâm con gái ruột đang ngủ

Ngày 15-2, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo C.M.H (SN 1979, trú thị xã An Khê) 16 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Nạn nhân trong vụ việc là con gái của C.M.H.

Theo HĐXX, vào sáng sớm một ngày tháng 6-2021, C.H.M thức dậy định đi ra phòng khách. Khi đi qua phòng thì thấy con gái mới gần 15 tuổi đang ngủ say nên vào nằm ngủ bên cạnh. Khi tỉnh dậy, C.H.M thấy con gái vẫn ngủ nên thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn của cháu.

Sau khi thực hiện xong hành vi phạm tội, C.H.M về phòng lấy viên thuốc tránh thai và bắt con gái uống.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ, gây dư luận xấu. Bị cáo là cha ruột nhưng chỉ vì dục vọng của bản thân mà đã thực hiện hành vi giao cấu với con gái là trái ý muốn, trái với luân thường đạo lý. Do đó, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên mức án như trên.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 4-2021 đến tháng 3-2022, nạn nhân còn tự nguyện quan hệ với bạn trai tên H. (SN 1999, trú tại thị xã An Khê). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã chuyển nguồn tin về tội phạm đối với hành vi của H. đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Khê để xác minh xử lý.