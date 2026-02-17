Người bệnh ở lại Tết vẫn chờ từng đơn vị máu, tiểu cầu

Sau một năm ngược xuôi khắp chốn, nhiều người đã thu xếp công việc để kịp trở về quây quần bên bếp hồng. Nhưng còn đó nhiều gia đình chưa thể trọn vẹn cùng nhau đón một cái Tết sum vầy, họ đang ở trong bệnh viện, nỗ lực từng giờ để giúp níu giữ sự sống cho con em của mình.

Mới phát hiện bệnh ung thư máu cách đây hơn nửa tháng, cháu Nguyễn Anh Huy (Bắc Ninh) vừa trải qua đợt điều trị hoá chất.

“Cháu có bệnh nền, sức khoẻ yếu hơn các bạn khác rất nhiều nên chắc sẽ ở lại đây qua Tết”, chị Thanh - mẹ của Huy ngậm ngùi.

Năm nay, hai mẹ con chị Thanh sẽ phải đón cái Tết xa nhà.

Trên tay của Huy có mảng xuất huyết dưới da. Những ngày trước, chỉ số tiểu cầu của Huy giảm sâu đến mức nguy hiểm, nhờ có 2 đơn vị tiểu cầu được truyền kịp thời mà em dần hồi phục.

Huy đã từng truyền máu cách đây vài năm, khi em điều trị hoá chất vì một căn bệnh khác. Nay lại tiếp tục phải truyền máu. Những đơn vị máu được cộng đồng hiến tặng một lần nữa âm thầm níu giữ sự sống cho em.

ThS.BS. Trần Quỳnh Mai, Phó trưởng khoa Bệnh máu trẻ em cho biết bệnh nhi vừa điều trị hoá chất xong đợt này, các dòng tế bào máu giảm nên cần tiếp tục truyền tiểu cầu và hồng cầu tuỳ theo tình trạng.

Huy dự kiến đón Tết trong bệnh viện, đồng nghĩa với việc vẫn cần thêm những đơn vị máu và tiểu cầu được truyền trong giai đoạn này. Không chỉ em mà nhiều người bệnh khác cũng không thể về nhà. Việc điều trị không thể chậm trễ. Máu và tiểu cầu vẫn luôn cần cho người bệnh.

Mặc dù đã được truyền tiểu cầu nhưng sau điều trị hoá chất, Huy vẫn cần truyền máu và chế phẩm máu

Em gái của Huy gọi điện cho mẹ, liên tục hỏi bao giờ mẹ và anh về. Chị Thanh lén gạt nước mắt vì thương con trai đang từng ngày giành giật sự sống, thương các con đang ở nhà mong hơi ấm từ mẹ.

“Tôi chẳng cầu mong gì, chỉ mong con có sức khoẻ thôi. Con có khoẻ thì bố mẹ mới khoẻ được. Con có ăn thì bố mẹ mới ăn được” - lời của chị Thanh cũng nói thay nỗi lòng của biết bao phụ huynh có con đang bị bệnh.

Mấy ngày trước, cô giáo gọi điện hỏi thăm Huy, cô mới chỉ nói một câu, phía đầu dây bên kia đã nước mắt lăn dài. Cậu học trò nhỏ đang nhớ cô, muốn được đến trường…

“Con ước trên thế giới này không còn bệnh tật nào nữa” - đó là lời của cậu bé 10 tuổi ngay trước thềm năm mới.

Tết đối với nhiều người có thể là thời điểm cho một khởi đầu mới. Tết cũng có thể là một chặng nghỉ ngơi để nạp năng lượng cho những mục tiêu phía trước. Mong rằng dịp Tết Nguyên đán này, sẽ tiếp tục có những giọt hồng được trao đi, để những em nhỏ như Huy có thêm cơ hội nuôi dưỡng ước mơ đến trường, để bao mái nhà được đỏ lửa sung túc mùa đoàn viên.