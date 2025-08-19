Người Alaska bất ngờ được ông Putin tặng mô-tô tại hội nghị Anchorage

Người đàn ông Alaska được ông Putin tặng xe máy mới trong hội nghị thượng đỉnh với ông Trump

Một người đàn ông địa phương ở Anchorage, Alaska đã được ông Putin tặng một chiếc mô-tô Ural mới, theo một phóng sự do đài truyền hình nhà nước Nga công bố.

Một nhân viên của đại sứ quán Nga tại Mỹ đã trao chìa khóa chiếc mô-tô Ural mới cho ông Mark Warren ở bãi đỗ xe của khách sạn nơi phái đoàn Nga đang lưu trú.

“Đây là một món quà cá nhân từ Tổng thống Liên bang Nga,” ông Andrei Ledenev, nhân viên đại sứ quán, nói với ông Warren.

Ông Warren, tóc bạc và đeo kính, ngồi lên chiếc xe mới, ông Ledenev ngồi phía sau và một người khác ngồi trong ghế bên để lái thử.

“Tôi không biết nói gì, thật tuyệt vời. Xin cảm ơn rất nhiều.” - ông Warren nói

Món quà bất ngờ từ nhà lãnh đạo Nga xuất hiện sau khi các phóng viên của Đài Truyền hình Nhà nước Nga, Kênh 1, tình cờ gặp ông Warren trên đường phố Anchorage trước thềm hội nghị.

Các phóng viên dừng lại để khen ngợi chiếc xe của ông Warren, do Ural sản xuất, nhà máy gốc của hãng được thành lập năm 1941 ở vùng khi đó được gọi là Nga Xô.

Ông Warren nói với phóng viên Valentin Bogdanov rằng ông gặp khó khăn trong việc tìm phụ tùng cho chiếc xe, gồm bộ khởi động mới, do nhà máy sản xuất “nằm ở Ukraine.”

“Vậy đối với ông, nếu ông Putin và ông Trump giải quyết được xung đột ở Alaska thì sẽ tốt chứ?” phóng viên hỏi. “Vâng, sẽ tốt,” người đàn ông Alaska đáp.

Ural, có trụ sở tại bang Washington, cho biết tất cả các mẫu mô-tô của hãng được lắp ráp tại Kazakhstan. Công ty đã chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất ra khỏi Nga sau khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện ở Ukraine.