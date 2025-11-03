Ngừa nhiều loại ung thư "tử thần" nhờ 2 giờ chạy bộ

Trong bài công bố trên tạp chí y học JAMA Oncology, nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Yiwen Zhang từ Trường Y tế công cộng Harvard TH Chan (Mỹ) chỉ ra rằng những người duy trì mức độ hoạt động thể chất khoảng 17 MET-giờ/tuần có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc và tử vong một số loại ung thư.

MET là một đơn vị được sử dụng để ước tính lượng năng lượng cơ thể đốt cháy trong một hoạt động thể chất cụ thể. Ví dụ 1 giờ nghỉ ngơi sẽ tương đương với 1 MET, 1 giờ đi bộ chậm là khoảng 2 MET, đi bộ nhanh là 3-4 MET, chạy bộ là 7-8 MET.

Vì vậy, để đạt được tiêu chuẩn nói trên, nhóm nghiên cứu khuyên mỗi người chạy bộ khoảng 2 giờ hoặc đi bộ tương đối nhanh khoảng 5 giờ mỗi tuần.

Chạy bộ khoảng 2 giờ/tuần giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc và tử vong một số loại ung thư đường tiêu hóa - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Theo Daily Mail, nhóm nghiên cứu đã xem xét dữ liệu của 231.067 người trong vòng 32 năm.

Những người này được đánh giá sức khỏe 2-4 năm một lần để đánh giá tiền sử bệnh, mức độ hoạt động trong thời gian rảnh rỗi và chế độ ăn uống.

Về hoạt động thể chất, những người tham gia được hỏi trung bình họ đã dành bao nhiêu thời gian để thực hiện các hoạt động khác nhau mỗi tuần trong năm qua, bao gồm đi bộ, chạy bộ, chạy nước rút, đạp xe, bơi lội, quần vợt, làm việc ngoài trời...

Kết quả cho thấy những người đạt được tiêu chuẩn hoạt động thể chất giảm đáng kể nguy cơ mắc hoặc tử vong do các bệnh ung thư hệ tiêu hóa nguy hiểm, bao gồm ung thư đại trực tràng, gan, tuyến tụy...

Đây là một lợi ích rất quan trọng, bởi nhiều loại ung thư đường tiêu hóa rất hung hãn, có số ca mắc và tỉ lệ tử vong cao.

Ví dụ, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến hàng thứ 3 thế giới và gây tử vong nhiều thứ 2 thế giới; ung thư gan phổ biến thứ 6 và gây tử vong nhiều thứ 3 thế giới.