Trong nhóm những công trình mang tính kỷ lục trên núi Bà Đen, Ga cáp treo Bà Đen là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình của ngọn núi này. Theo thông tin từ báo chí và website chính thức của khu du lịch, công trình được xây dựng từ năm 2018, khánh thành và đưa vào vận hành đầu năm 2020. Ga có diện tích sàn hơn 10.000 m², từng được giới thiệu là ga cáp treo lớn nhất thế giới tại thời điểm khai trương, với khả năng phục vụ hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày vào mùa cao điểm. Công trình này cũng giành Giải thưởng Prix Versailles – hạng mục ga cáp treo đẹp nhất thế giới, giải thưởng kiến trúc quốc tế do UNESCO bảo trợ. Trước đó, theo tư liệu báo chí, Núi Bà Đen từng có hệ thống cáp treo được xây dựng từ năm 1998, song do công nghệ cũ và công suất hạn chế, hệ thống này đã ngừng hoạt động và được thay thế hoàn toàn bằng tuyến cáp treo hiện đại giai đoạn 2018–2020.

Một trong những công trình khác được nhắc đến nhiều nhất khi nói về diện mạo mới của núi là Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, được an vị vào đầu năm 2022. Theo thông tin công bố trên website Sun World Ba Den Mountain, đây là tượng Phật Bà bằng đồng có quy mô thuộc hàng lớn nhất châu Á, với tổng chiều cao hơn 70 m tính cả đài sen và bệ tượng, khối lượng lên tới hàng nghìn tấn đồng tinh khiết.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn ẩn hiện trong mây ngàn

Sự xuất hiện của pho tượng đã tạo nên điểm nhấn thị giác nổi bật cho toàn khu vực. Nhiều bài viết trên báo chí nhận định, từ đồng bằng Tây Ninh, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, tượng Phật có thể được quan sát từ khoảng cách xa, trở thành biểu tượng mới của “nóc nhà Nam Bộ”. Các chuyên gia kiến trúc nhận định, công trình này không chỉ là thành tựu về kỹ thuật đúc đồng mà còn là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến trúc Phật giáo truyền thống và mỹ thuật đương đại.

Cùng với tượng Phật, toàn bộ không gian đỉnh Núi Bà Đen đã được quy hoạch đồng bộ thành quần thể tâm linh – lễ hội. Báo chí địa phương đưa tin, khu vực này bao gồm quảng trường trung tâm rộng lớn, hệ thống chùa – điện thờ, nhà trưng bày nghệ thuật Phật giáo, các trục hành lễ ngoài trời và cảnh quan phục vụ các nghi thức tôn giáo được chăm sóc tỉ mỉ.

Quy mô quảng trường đỉnh núi hiếm có tại Việt Nam

Quy mô quảng trường được đánh giá là hiếm có tại Việt Nam, đủ điều kiện tổ chức các đại lễ Phật giáo, nghi thức cầu an với sự tham gia của hàng vạn người. Báo chí nhận định, việc hình thành quần thể này đã thay đổi căn bản cách tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng tại Núi Bà Đen, đưa các nghi lễ quan trọng từ lưng núi lên không gian đỉnh, tạo trải nghiệm hoàn toàn mới cho du khách tham quan và thư giãn trong không khí trong lành của "Đà Lạt của miền Đông".