Ngôi trường không chuyên duy nhất có cầu truyền hình Olympia 2025, giúp tỉnh nhà lần thứ 2 vào Chung kết sau 23 năm

Sau khi Nguyễn Nhựt Lam giành vòng nguyệt quế ở trận thi Quý 2 Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 và chính thức bước vào trận Chung kết năm thứ 25, mạng xã hội gần như “vỡ òa”. Không chỉ vì Lam cực kỳ bản lĩnh và thông minh, mà bởi đây là thí sinh duy nhất không học trường chuyên góp mặt trong trận chung kết năm nay.

Hình ảnh nam sinh nhỏ nhắn, nụ cười rạng rỡ nâng cao vòng nguyệt quế khiến nhiều người tự hào không chỉ cho bản thân Lam mà còn cho THPT Cái Bè, ngôi trường Đồng Nai lần đầu tiên được xướng tên trên bản đồ Olympia.

Chân dung nam sinh Nguyễn Nhựt Lam.

Ngôi trường có tuổi đời 60 năm

Thành lập từ năm 1960, trường THPT Cái Bè đã trải qua gần 65 năm hình thành và phát triển, ghi dấu bằng sự tận tâm của nhiều thế hệ nhà giáo. Từ một ngôi trường còn nhiều khó khăn thuở ban đầu, THPT Cái Bè ngày nay đã khoác lên mình diện mạo khang trang, hiện đại. Trường hiện có hơn 30 phòng học đạt chuẩn, cùng hệ thống phòng thí nghiệm Vật lý, Hóa học, Sinh học, phòng thực hành Tin học và thư viện được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ học tập, nghiên cứu.

Khuôn viên trường rộng rãi, nhiều cây xanh, có khu thể thao và nhà đa năng phục vụ nhu cầu rèn luyện thể chất. Mỗi năm, THPT Cái Bè tuyển sinh khoảng 600 học sinh thông qua ba môn thi Ngữ văn, Toán học và Tiếng Anh. Năm học 2024–2025, điểm chuẩn đầu vào đạt 32,75 điểm - mức điểm được đánh giá phù hợp với mặt bằng năng lực của học sinh địa phương.

Không chỉ chú trọng chất lượng giảng dạy, nhà trường còn quan tâm toàn diện đến đời sống học sinh. Các phòng chức năng như phòng tâm lý học đường, phòng giáo vụ, phòng đoàn… hội giúp học sinh được hỗ trợ, định hướng và phát triển toàn diện cả về học tập lẫn kỹ năng. Những buổi học tích hợp, các tiết thực hành thường xuyên được tổ chức, giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế, đồng thời rèn luyện khả năng tư duy phản biện và sáng tạo.

Chất lượng đào tạo cực xịn xò

Hiện nay, Trường THPT Cái Bè có khoảng 100 cán bộ, giáo viên giàu kinh nghiệm, tận tâm với nghề. Các thầy cô luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức các buổi học chuyên đề để bồi dưỡng học sinh giỏi. Chính tinh thần này đã giúp ngôi trường Đồng Nai này liên tục gặt hái những thành tích đáng tự hào.

Trong 5 năm gần đây, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của trường đạt 100%, nhiều em tiếp tục trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu cả nước. Học sinh của trường cũng thường xuyên đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học, sáng tạo trẻ và tuyên truyền pháp luật.

Đặc biệt, tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024, em Trần Thị Khả Trân (lớp 11A1) đã mang về giải Nhì môn Lịch sử. Sang năm 2025, THPT Cái Bè tiếp tục ghi dấu ấn với thành tích của Nguyễn Nhựt Lam xuất sắc giành vòng nguyệt quế cuộc thi Quý 2 Đường Lên Đỉnh Olympia, chính thức mang cầu truyền hình Olympia lần thứ 2 về cho tỉnh Đồng Nai, sau 23 năm kể từ khi Nguyễn Hải Phong (trường THPT chuyên Lương Thế Vinh) lọt vào Chung kết Olympia năm thứ 2 và về đích ở vị trí Á quân.

Trường có chất lượng đào tạo xịn xò.

Bên cạnh học tập, nhà trường cũng đặc biệt chú trọng phát triển kỹ năng mềm và thể chất cho học sinh. Các câu lạc bộ Tiếng Anh, Văn nghệ – Nhảy hiện đại, Phát thanh học đường… hoạt động sôi nổi, tạo môi trường giao lưu, học hỏi và phát triển năng khiếu cá nhân.

Nhờ sự tâm huyết, kiên trì và đổi mới không ngừng của đội ngũ thầy cô, THPT Cái Bè ngày càng khẳng định vị thế là cái nôi đào tạo nhân tài của Đồng Nai. Mỗi giờ học đều là nỗ lực gieo mầm tri thức và khơi dậy niềm đam mê học hỏi trong từng học sinh.