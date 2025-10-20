Ngôi trường hot nhất lúc này: 6 lần đón cầu truyền hình Olympia, là "vựa" HCV Olympic quốc tế

Trận thi Quý cuối cùng của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 vừa khép lại trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh - đại diện đến từ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã xuất sắc giành tấm vé vàng cuối cùng bước vào Chung kết năm. Đây cũng là lần thứ 6 trong lịch sử cuộc thi, ngôi trường danh tiếng này đón cầu truyền hình - một con số đủ để khẳng định vị thế "cái nôi" của những gương mặt xuất sắc.

Thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh đã xuất sắc mang về cầu truyền hình thứ 6 cho trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

"Ngôi trường đại học thu nhỏ" giữa lòng Thủ đô

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam từ lâu đã được xem là ngôi trường mơ ước của hàng nghìn học sinh thủ đô với cơ sở vật chất hiện đại và chất lượng giáo dục top đầu cả nước.

Tọa lạc tại số 1 Hoàng Minh Giám (Hà Nội), Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam được ví như "một trường đại học thu nhỏ" giữa lòng Thủ đô. Năm 2005, khi cơ sở cũ xuống cấp, thành phố Hà Nội đã quyết định khởi công xây dựng lại toàn bộ ngôi trường với diện tích lên đến 50.000 m², tổng vốn đầu tư 469 tỷ đồng. Công trình hoàn thành đã khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp: nằm ngay sau khu trung tâm thương mại Grand Plaza, tòa nhà mới của Ams nổi bật với kiến trúc hoành tráng, hiện đại và đậm phong cách quốc tế.

Cơ sở vật chất được đầu tư hàng trăm tỷ.

Trường được xây dựng theo chuẩn Quốc gia, gồm ba dãy nhà với các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, khu thể thao và không gian sinh hoạt chung. Các dãy nhà được nối liền bằng hành lang có mái che, giúp học sinh di chuyển thuận tiện giữa các khu vực ngay cả khi trời mưa. Điểm đặc biệt là trường còn có tầng hầm và bãi đỗ xe riêng, điều hiếm thấy ở bậc phổ thông.

Nhờ thiết kế tối ưu và trang thiết bị hiện đại, Ams được đánh giá là một trong những ngôi trường phổ thông hiện đại nhất cả nước. Từng chi tiết, từ hệ thống chiếu sáng tự nhiên, phòng học thông minh cho đến khu thể thao đa năng với sân bóng, bể bơi, sân tennis, bóng rổ,... đều thể hiện sự đầu tư bài bản và tâm huyết mang lại một không gian học tập tiện nghi và sáng tạo.

Đầu vào cao ngất ngưởng nhưng chất lượng thì "đỉnh miễn bàn"!

Đối với nhiều thế hệ học sinh, bước chân vào cánh cổng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chính là 1 niềm mơ ước, mở ra tương lai đầy hứa hẹn. Nhiều năm liền, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là ngôi trường có điểm chuẩn vào 10 cao ngất ngưởng, là nơi đón nhận nhiều nhân tài.

Điểm chuẩn vào 10 của Chuyên Ams năm 2025.

Nhưng Ams không chỉ nổi tiếng vì đầu vào khủng, mà còn bởi chất lượng đào tạo "đỉnh khỏi bàn". Đội ngũ giáo viên của trường đều có chuyên môn vững vàng, nhiều người từng được đào tạo ở nước ngoài. Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức một chiều, các thầy cô luôn khuyến khích học sinh tư duy độc lập, phản biện và sáng tạo, để mỗi giờ học đều là một hành trình khám phá. Cũng bởi vậy, nhiều Amser sau này đã trở thành những gương mặt nổi bật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, nghệ thuật hay truyền thông.

Chất lượng đào tạo của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam thuộc top đầu cả nước.

Chỉ riêng năm học 2024-2025, trường ghi dấu với hơn 100 giải thưởng cấp quốc gia và quốc tế ở đủ các lĩnh vực từ Toán, Lý, Hóa, Tin cho đến Văn, Anh và Khoa học trẻ. Không chỉ thế, toàn thành phố Hà Nội có 140 học sinh được chọn vào đội tuyển quốc gia năm nay, riêng Ams đã "đóng góp" hơn 1/3. Điều này càng khẳng định tinh thần ham học, môi trường giáo dục bài bản và uy tín hàng đầu cả nước của ngôi trường 40 năm tuổi.

Môi trường học tập năng động với vô vàn các CLB, hoạt động ngoại khoá

Không chỉ nổi tiếng với thành tích dạy và học, Amser còn là chủ nhân của hàng loạt hoạt động ngoại khóa thú vị, đầu tư, độc đáo mà hiếm có ngôi trường nào sánh kịp.

Học sinh nơi đây nổi tiếng với tinh thần tự học và sự kiện động. Dù áp dụng lực học tập cao, không khí trong trường vẫn rất năng động. Giữa những giờ học căng thẳng là hàng câu lạc bộ hoạt động sôi nổi: từ CLB âm nhạc, thể thao, tranh biện cho đến các dự án thiện nguyện. Mỗi năm, các lễ hội như Ams Fair, Ams Ambassador hay Ams Open Day đều thu hút đông đảo học sinh tham gia, vừa là sân chơi sáng tạo, vừa thể hiện màu sắc riêng của từng thế hệ Amser.

Học sinh Chuyên Ams vừa có tài vừa có sắc.