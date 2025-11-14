Ngôi sao số 1 Man Utd ngồi nhà xem World Cup 2026

CH Congo tạo địa chấn trước Cameroon.

Đây là cú sốc của bóng đá châu Phi, khi đội tuyển có giá trị đội hình cao hàng đầu phải ngồi nhà xem World Cup 2026. Cameroon đã thua Congo, đội đang đứng hạng 134 FIFA vì cú đánh đầu của Chancel Mbemba ở phút 90+1.

Sau trận đấu, ngôi sao Bryan Mbeumo như chết lặng khi đi vào đường hầm. Các ngôi sao còn lại của tuyển Cameroon như Andre Onana, Carlos Baleba sụp đổ vì lỡ hẹn giấc mơ World Cup. Cameroon phải tự trách mình sau khi không thể đứng nhất bảng ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, để rồi phải rơi vào loạt trận play-off may rủi.

Ở chiều ngược lại, CH Congo đang viết tiếp giấc mơ cổ tích ở vòng loại World Cup. CH Congo bị đánh giá dưới cơ Cameroon về mọi mặt nhưng sự kiên cường và có cả yếu tố may mắn giúp tập thể này được tận hưởng cảm xúc bùng nổ ở phút bù giờ. Phía trước CH Congo là trận chung kết play-off với Nigeria. Nếu thắng Nigeria, CH Congo sẽ bước vào vòng đấu Liên lục địa.