Ngôi sao phim "Ngọa hổ tàng long" qua đời ở tuổi 78, hiến não cho nghiên cứu y học

Trịnh Phối Phối là biểu tượng phim hành động gốc Hoa, bà được coi là người tiên phong đóng các vai võ thuật cho diễn viên nữ. Bà từng đóng vai chính trong bộ phim nổi tiếng "Ngọa hổ tàng long" được đề cử giải Oscar của Lý An và bộ phim võ thuật nổi tiếng "Đại túy hiệp" của đạo diễn Hồ Kim Thuyên.

Trịnh Phối Phối (bên phải) và Chương Tử Di trong một cảnh phim "Ngoạ hổ tàng long". (Ảnh: EVERETT COLLECTION)

Thông tin về sự ra đi của Trịnh Phối Phối được truyền đi trong một thông báo từ gia đình: "Gửi tới tất cả bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ của bà, xin cảm ơn vì tất cả sự ủng hộ mà các bạn đã dành cho bà trong suốt những năm qua. Mẹ của chúng tôi, Trịnh Phối Phối, muốn được mọi người nhớ đến vì con người bà: Nữ hoàng võ thuật huyền thoại được biết đến nhiều nhất với các vai diễn. Bà là một nữ diễn viên đa năng, từng đoạt giải thưởng với sự nghiệp điện ảnh và truyền hình kéo dài sáu thập kỷ, không chỉ ở châu Á mà còn trên trường quốc tế...".



"Mẹ chúng tôi yêu thích việc trở thành một diễn viên và biết rằng, ngay cả khi bà làm việc chăm chỉ, bà đã may mắn có được sự nghiệp như mình đang có. Mẹ của chúng tôi vẫn khiêm tốn và dễ gần, kiên nhẫn và tốt bụng, đồng thời luôn rộng lượng dành thời gian, mong muốn giúp đỡ người khác bất cứ khi nào có thể".

Theo báo cáo của truyền thông, Trịnh Phối Phối đã qua đời tại Khu vực Vịnh San Francisco hôm thứ Tư (giờ địa phương). Bà mắc bệnh thoái hóa não từ lâu và đã hiến não cho nghiên cứu y học.



Trịnh Phối Phối sinh ra ở Thượng Hải vào ngày 6 tháng 1 năm 1946. Bà chuyển đến Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 1962 khi 16 tuổi. Với việc học múa ba lê và khiêu vũ, Trịnh Phối Phối đã sớm làm việc với hãng phim nổi tiếng Shaw Brothers. Với bộ phim điện ảnh đầu tay là phim chính kịch Lovers' Rock, Phối Phối đã trở thành ngôi sao lớn trong các phim võ thuật, hành động và kiếm hiệp sau vai diễn đột phá trong "Đại túy hiệp" năm 1966, do Hồ Kim Thuyên làm đạo diễn. Bộ phim này thực sự đã tạo tiền đề cho phần tiếp theo ("Golden Swallow" năm 1968), một phiên bản làm lại chưa được thực hiện của Quentin Tarantino và một loạt phim hành động khác. Vào thời điểm đó, "Đại túy hiệp" là tác phẩm của Hong Kong (Trung Quốc) dự giải Oscar phim truyện quốc tế, nhưng không được đề cử.

Trịnh Phối Phối trong một cảnh phim "Đại túy hiệp". (Ảnh: EVERETT COLLECTION)

Năm 1970, Trịnh Phối Phối chuyển đến California. Tại đây, bà đã nuôi bốn đứa con và theo học kinh doanh tại Đại học California, Irvine. Hiện nay, cả 4 người con của bà đều đã có vai trò trong làng giải trí - Harry Yuan là người dẫn chương trình trên National Geographic; Eugenia Yuan là vận động viên thể dục dụng cụ Olympic của Hoa Kỳ và đã tham gia diễn xuất trong các bộ phim Hong Kong (Trung Quốc) như "3 Extremes II" và "The Eye 2", phim truyền hình Úc "Secret City" và các tác phẩm của Hoa Kỳ...

Sự nghiệp của Trịnh Phối Phối đã hồi sinh đáng kể sau vai diễn cùng bà trong phim "Ngọa hổ tàng long" năm 2000. Bộ phim đã giành được bốn giải Oscar và với 128 triệu USD kiếm được tại phòng vé Bắc Mỹ, trở thành bộ phim nước ngoài đầu tiên đạt doanh thu hơn 100 triệu USD trên thị trường.

Sau "Ngoạ hổ tàng long", Trịnh Phối Phối tham gia nhiều các phim khác như "Naked Weapon" và phim chuyển thể từ trò chơi Capcom của Hyde Park Entertainment "Street Fighter: The Legend of Chun Li". Các màn trình diễn gần đây hơn của bà bao gồm vai chính trong "Lilting" năm 2014 và The Matchmaker trong bản làm lại live-action năm 2020 của Disney "Mulan".

Năm 2019, Phối Phối được chẩn đoán mắc hội chứng bệnh Parkinson không điển hình, thoái hóa thần kinh – không chính thức là thoái hóa Corticobasal (CBD). Đây là một căn bệnh hiếm gặp với các triệu chứng tương tự như bệnh Parkinson, tuy nhiên, các phương pháp điều trị hiện tại không thể làm chậm sự tiến triển. Gia đình giải thích rằng Trịnh Phối Phối đã chọn không công khai chẩn đoán này, giải quyết tình trạng của mình một cách riêng tư và dành thời gian còn lại cho bốn đứa con (Eugenia, Jennifer, Harry và Marsha) và các cháu của bà.



Thay vì hoa được gửi đến đám rang, Trịnh Phối Phối yêu cầu những người đến viếng quyên góp cho Mạng lưới hỗ trợ não (BSN), nơi não của bà được hiến tặng.