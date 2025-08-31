Ngồi điều hòa trong 6 giờ sẽ làm giảm chức năng phổi?

Theo truyền thông Trung Quốc, ông Vương đến từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đã sử dụng máy điều hòa trong ba ngày liên tiếp, nhưng ông không ngờ mình sẽ phải nhập viện...

Hóa ra, gần đây ông Vương đã bật máy điều hòa trong nhà, vốn đã không hoạt động gần một năm, nhưng không lâu sau đó, ông bắt đầu sốt cao và ho dữ dội. Sau khi được đưa đến bệnh viện để điều trị, hình ảnh chụp CT cho thấy một vùng bóng trắng lớn ở phổi phải, kèm theo tổn thương nhiều cơ quan như gan và thận.

Tại sao chỉ cần sử dụng máy điều hòa thôi cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy? Có người nói rằng 6 giờ ngồi điều hòa có thể làm giảm 30% chức năng phổi. Hãy xem kết quả của một nghiên cứu với sự tham gia của hàng trăm người!

Một nhóm nghiên cứu tại Trung Quốc đã tuyển chọn 100 tình nguyện viên không hút thuốc nhưng đã sử dụng máy điều hòa trong thời gian dài và tiến hành các xét nghiệm chức năng phổi đặc biệt. Kết quả cuối cùng cho thấy thể tích hít vào tối đa và lưu lượng thở ra tối đa của những người này đều giảm, và thể tích thông khí thở sâu giảm hơn 30%.

Tuy nhiên, đây chỉ là một thí nghiệm với sự tham gia của 100 tình nguyện viên và cần được nghiên cứu thêm. Điều chúng ta cần quan tâm nhất là tác hại tiềm ẩn đối với sức khỏe khi sử dụng điều hòa trong thời gian dài.

Nhiễm trùng đường hô hấp hoặc viêm phổi: Những người thường xuyên ở trong phòng máy lạnh rất dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp như cảm lạnh, sốt, viêm mũi,... Trường hợp nặng còn có thể gây viêm phổi như ông Vương đã đề cập ở trên.

Ngoài ra, chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời rất lớn. Nếu nhiệt độ vượt quá 10 độ C, trung tâm điều hòa nhiệt độ của cơ thể con người sẽ không thể thích nghi, dẫn đến suy giảm khả năng miễn dịch và tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus xâm nhập. Hơn nữa, trong quá trình làm mát, máy điều hòa sẽ hút một lượng lớn hơi ẩm, khiến không khí trong nhà trở nên khô bất thường. Ngoài ra, những người ở trong phòng máy lạnh thường đóng kín cửa sổ, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus tích tụ trong không khí.

Điều hòa không khí cũng dễ gây ra nhiều vấn đề khác, chẳng hạn như các bệnh về da, bao gồm da khô, ngứa, dị ứng, chàm... và các vấn đề về mắt, chẳng hạn như khô mắt, viêm và cảm giác nóng rát; dị ứng, dị ứng cũng rất phổ biến. Đối với những người ở trong phòng điều hòa trong thời gian dài, nếu bạn thường xuyên hắt hơi, sổ mũi, khó thở, dị ứng da... bạn nên chú ý.

Vì vậy, để giúp mọi người sử dụng điều hòa một cách khoa học và tránh gây hại, khuyến cáo mọi người nên vệ sinh điều hòa thường xuyên. Hàng năm, trước khi sử dụng vào mùa hè, nên vệ sinh kỹ lưỡng một lần, đặc biệt là bộ lọc và tản nhiệt; nhiệt độ cài đặt không nên quá thấp. Chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời tốt nhất nên kiểm soát trong khoảng 5-8 độ C, nhiệt độ điều hòa trong nhà nên cài đặt ở mức 26-28 độ C.

Nên đặt máy lạnh hướng lên trên để hơi lạnh có thể tự nhiên lan tỏa. Đồng thời, tránh thổi trực tiếp vào các vùng quan trọng như đầu, cổ, eo. Thường xuyên mở cửa sổ để thông gió... Sức khỏe là trên hết.

Nguồn và ảnh: Sohu