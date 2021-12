Ngoài Việt Á, những doanh nghiệp nào được phép kinh doanh kit test ở Việt Nam?

Theo Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), trong buổi làm việc của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ KH&CN với các bộ, ngành liên quan cùng các nhà khoa học vào ngày 18/10/2021, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy đã thông tin về những công ty đang được cấp phép bộ sinh phẩm phát hiện SARS-CoV-2.

Cụ thể, ngoài bộ sinh phẩm realtime RT-PCR do Học viện Quân y chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á nghiên cứu, sản xuất thành công, đạt tiêu chuẩn quốc tế phát hiện SARS-CoV-2, được Bộ Y tế cấp phép và đưa vào sử dụng ngay từ đợt dịch đầu tiên bùng phát ở Việt Nam vào ngày 07/3/2020) thì có bộ sinh phẩm reatime RT-LAMP do Công ty Cổ phần Sao Thái Dương nghiên cứu sản xuất, được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tháng 5/2021; hệ thống phát hiện nhanh SARS-CoV-2 do Công ty TNHH MTV Sinh Hóa Phù Sa nghiên cứu sản xuất, được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tháng 7/2021; test nhanh kháng nguyên do Công ty Medicon nghiên cứu sản xuất đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng vào ngày 18/3/2021...

Giá bán bộ kit test của những công ty được cấp phép rẻ hơn hẳn Việt Á

Như vậy, ngoài bộ kit test COVID-19 của Công ty Việt Á đang bị cơ quan Công an điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá thì còn có các bộ kit test, hệ thống phát hiện nhanh SARS-CoV-2 của các công ty như: Sao Thái Dương, Sinh hóa Phù Sa, Công ty Medicon... cũng đã được Bộ Y tế cấp phép và đang bán ra thị trường, sử dụng trong công tác xét nghiệm phát hiện COVID-19.



Trong đó, CTCP Sao Thái Dương được thành lập năm 2000 bởi hai thành viên sáng lập là Dược sỹ Nguyễn Hữu Thắng (Tổng giám đốc) và Dược sỹ Dược học Nguyễn Thị Hương Liên (Phó Tổng giám đốc).

Theo cập nhật tại Cục Quản lý đăng ký kinh doanh trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy mô vốn điều lệ của Sao Thái Dương hồi cuối năm 2018 là 150 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có hai chi nhánh trực thuộc gồm Sao Thái Dương chi nhánh Hà Nam và Sao Thái Dương chi nhánh Hà Nội được thành lập lần lượt vào năm 2006 và 2008 cùng một loạt địa điểm kinh doanh trên nhiều tỉnh, thành phố.

Sao Thái Dương nổi lên với các sản phẩm như Kem nghệ Thái Dương, dầu gội đầu, sản phẩm chăm sóc sức khoẻ cho nam giới Rocket và đang lấn sân sang lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp như serum, kem dưỡng da…



Doanh thu của công ty trong giai đoạn từ 2016-2019 liên tục ghi nhận mức tăng trưởng mạnh và chỉ giảm nhẹ trong năm 2020 vừa qua.

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh của CTCP Sao Thái Dương từ năm 2016-2020.

Năm 2019 công ty này đã có doanh thu hơn 1.300 tỷ, năm 2018 là hơn 1.100 tỷ. Mặc dù có doanh thu hàng nghìn tỷ mỗi năm nhưng lợi nhuận của Sao Thái Dương khá khiêm tốn, nhưng vẫn đạt hơn 100 tỷ từ năm 2018 đến nay.



Công ty TNHH Medicon được thành lập vào năm 2005 với tên ban đầu là Công ty TNHH Công nghiệp INOVA, sau đó năm 2011 được đổi tên thành Công ty TNHH Medicon, có trụ sở tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Đây là Công ty chuyên sản xuất bộ kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Giám đốc Công ty Đào Đình Khôi cho biết, nhà máy của Medicon hiện có thể sản xuất khoảng 120.000 test mỗi ngày. Bộ test kit do Medicon sản xuất có độ nhạy cao, giá thành rất cạnh tranh so với các sản phẩm nhập khẩu.

Một số sản phẩm của Medicon trên website chính thức, trong đó bộ kit xét nghiệm Trueline Covid-19 Ag Rapid Test nằm trong danh sách các sinh phẩm xét nghiệm của Việt Nam đã được cấp phép tháng 3/2021. Ảnh chụp màn hình.

Công ty TNHH MTV Sinh Hóa Phù Sa (PHUSA Biochem) được thành lập năm 2008, đặt trụ sở tại Thành Phố Cần Thơ. Công ty hoạt động ở ba lĩnh vực chính bao gồm: Hóa Học, Sinh Học và Tự động hóa phục vụ cho các nghiên cứu về sinh học phân tử.



Năm 2018, công ty cho ra mắt hai dòng máy PCR và điện di tích hợp, sản xuất theo công nghệ Việt, chất lượng được kiểm định tốt, giá thành phù hợp, các nhà khoa học cũng đánh giá cao và đã được xuất khẩu sang thị trường Mexico.



Hiện tại, trên Cổng công khai giá trang thiết bị y tế đã có trên 1.600 doanh nghiệp thực hiện công khai giá bán (giá niêm yết theo quy định của Luật giá), có trên 60.000 mặt hàng trang thiết bị y tế công khai giá (8.256 thiết bị y tế; 36.191 vật tư y tế; 15.584 IVD) và 93.253 kết quả trúng thầu.



Cùng thời điểm Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á niêm yết giá trên Cổng công khai giá là 470.000 đồng/sản phẩm, thì Công ty cổ phần Sao Thái Dương niêm yết giá loại xét nghiệm PCR là 300.000 đồng/sản phẩm và xét nghiệm LAMP có giá 385.000 đồng/sản phẩm; Test nhanh Trueline COVID-19 Ag Rapid Test, xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của Công ty TNHH Medicon có giá bán công bố gần 100.000 đồng/test (giảm hơn 35.000 đồng so với thông báo trước đó)...



Theo đó, dù các bộ kit test và hệ thống phát hiện nhanh SARS-CoV-2 của Công ty cổ phần Sao Thái Dương, Medicon, Sinh hóa Phù Sa rẻ hơn Công ty Việt Á nhưng trong suốt một năm qua luôn xảy ra tình trạng loạn giá xét nghiệm COVID-19 khiến dư luận hoang mang.



Bộ kit test COVID-19 của Công ty Việt Á đang bị cơ quan Công an điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá.

Tính đến ngày 20/12/2021, Bộ Y tế đã cấp phép 146 sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó có 46 sinh phẩm xét nghiệm vật liệu di truyền (PCR, LAMP) tương tự như sản phẩm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và Công ty cổ phần Sao Thái Dương (bao gồm 07 sinh phẩm sản xuất trong nước và 39 sinh phẩm nhập khẩu).

Bộ Y tế xác định việc cấp phép cho nhiều sản phẩm là để tăng cường nội địa hóa, chủ động nguồn cung và tạo sự cạnh tranh về giá sinh phẩm xét nghiệm.