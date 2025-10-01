Ngoại trưởng Ukraine muốn xung đột với Nga kết thúc trong năm nay

Theo RT, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga tuyên bố rằng áp lực mạnh mẽ hơn từ phương Tây đối với Nga có thể chấm dứt xung đột trong năm nay.

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw ở Ba Lan hôm thứ Hai (29/9), ông Sibiga nói rằng "Sự kiên cường của Ukraine không phải là lý do cho một cuộc chiến không hồi kết. Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc chiến này trong năm nay."

Ông thúc giục những người ủng hộ nước ngoài của Ukraine coi hành động thù địch liên tục là "nguy hiểm" đối với cá nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời kêu gọi áp đặt thêm các lệnh trừng phạt kinh tế dưới sự lãnh đạo của Mỹ.

Ông này cũng nhắc lại yêu cầu của Kiev rằng Tổng thống Putin phải gặp trực tiếp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời nói thêm rằng "kết quả của cuộc gặp này phải là [một] lệnh ngừng bắn".

Nga cho biết nước này sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Zelensky nếu các cuộc đàm phán được chuẩn bị chu đáo để mang lại kết quả, nhưng bác bỏ ý tưởng về một lệnh ngừng bắn đơn thuần, lập luận rằng điều đó chỉ cho phép Kiev tái thiết lực lượng và tiếp tục chiến đấu sau đó. Các quan chức Nga cho biết con đường ngoại giao để đạt được các mục tiêu an ninh là lựa chọn ưu tiên hơn.

(Theo RT)