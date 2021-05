Ngoại trưởng Philippines xin lỗi vụ mắng Trung Quốc sau khi Duterte nói chỉ có ông được chửi thề

Phát ngôn viên Phủ tổng thống Philippines, ông Harry Roque, ngày 4/5 cho biết ông Locsin đã "xin lỗi cá nhân với Đại sứ Trung Quốc [Huang Xilian], rằng những phát ngôn của ông được đưa ra trong lúc nóng giận".

Dù Tổng thống Rodrigo Duterte không yêu cầu Ngoại trưởng xin lỗi Trung Quốc, ông Roque cho biết nhà lãnh đạo yêu cầu các thành viên nội các không sử dụng các từ ngữ chửi thề trong vấn đề ngoại giao.

"Thông điệp của Tổng thống là trong lĩnh vực ngoại giao không có chỗ cho việc chửi thề. Chỉ có Tổng thống mới được chửi thề. Không ai được bắt chước ông ấy," Roque cho hay.

Ngoại trưởng Locsin cũng lên Twitter gửi lời xin lỗi đến người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị về dòng tweet nóng nảy trước đó.

"Tôi sẽ không đem những thách thức mới nhất làm cái cớ cho sự mất kiểm soát. Nhưng nếu ông Vương Nghị có theo dõi Twitter thì tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương ông ấy, nhưng chỉ [xin lỗi] riêng ông ấy mà thôi," nhà ngoại giao hàng đầu Philippines viết.

"Những thách thức mới nhất" mà ông Locsin đề cập được cho là ám chỉ "những hành động hiếu chiến" của Hải cảnh Trung Quốc nhằm vào Cảnh sát biển Philippines ở vùng nước gần bãi cạn Scarborough trên biển Đông.

Manilia tuyên bố sự hiện diện của Hải cảnh Trung Quốc là "trái phép" và đã phát đi công hàm phản đối ngày 3/5. Cùng ngày, ông Locsin đăng tải dòng tweet gay gắt yêu cầu Trung Quốc "cút khỏi đây" (tiếng Anh: GET THE F*** OUT).

Trong thông điệp vào tối 3/5, ông Duterte không nhắc đến Ngoại trưởng Locsin, nhưng nói rằng Philippines không cần phải "thô lỗ và thiếu tôn trọng" dù Trung Quốc có xâm nhập vùng biển của nước này.

"Trung Quốc vẫn là ân nhân của chúng ta," ông Duterte nói.

Điện Malanacang nói bất đồng trên biển không nên làm cản trở "quan hệ hợp tác chặt chẽ trong ứng phó đại dịch", khi Philippines đang nhận nguồn cung vaccine Sinovac của Trung Quốc để thúc đẩy lịch trình tiêm chủng của mình.

Ở diễn biến khác, Ngoại trưởng Locsin lại được Chủ tịch Thượng viện tạm quyền Philippines Ralph Recto ca ngợi là "vũ khí tốt nhất trong cuộc khẩu chiến" với Trung Quốc.

"Trong khi chúng ta không có tên lửa để phóng nhưng chúng ta có một vũ khí còn mạnh hơn, đó là 'tên lửa' Locsin, mà không có lá chắn nào có thể ngăn cản," ông Recto nói trong thông cáo ngày 4/5.

Thượng nghị sĩ này nói việc hành xử khéo léo đang không có hiệu quả răn đe Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Philippines.