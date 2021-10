Ngoài COVID-19, hàng chục bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác đang rình rập: Những loại vaccine cần cho trẻ đi tiêm đúng lịch

Vai trò của vaccine

- Trong bất kỳ điều kiện nào, gia đình cũng nên cố gắng duy trì đúng lịch tiêm chủng cho trẻ. Đặc biệt, ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 18 tháng, tiêm chủng đầy đủ là cách tốt nhất để chủ động phòng bệnh hiệu quả, lên đến 95%.

- Tiêm chủng giúp cơ thể được tạo kháng thể miễn dịch tự nhiên chống lại các tác nhân gây bệnh, giảm nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và giảm các di chứng nặng nề ảnh hưởng đến thể chất, sức khỏe và trí não, thậm chí giảm được tình trạng tử vong.

- Vaccine còn có khả năng cực kỳ quan trọng là tạo miễn dịch cộng đồng. Nhiều cá nhân có miễn dịch sẽ tạo nên một cộng đồng miễn dịch. Chi phí cho việc tiêm chủng thấp hơn rất nhiều lần so với chi phí điều trị nếu trẻ bị mắc bệnh truyền nhiễm.

- Đặc biệt, trong đại dịch, tiêm chủng còn giúp hạn chế tối đa tình trạng nhầm lẫn triệu chứng giữa COVID-19 với cúm mùa và một số bệnh hô hấp khác.

- Do đó, không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng nên tiêm chủng tối đa các loại vaccine, đặc biệt là các vaccine phòng bệnh hô hấp như cúm mùa, vaccine phòng các bệnh gây ra do phế cầu khuẩn như viêm phổi, viêm tai giữa, viêm mũi họng, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, vaccine phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván... giúp giảm bệnh lý nền liên quan hệ hô hấp, hạn chế tổn thương cho cơ thể nếu chẳng may mắc COVID-19.