Nghiên cứu chỉ ra 1 chỉ số ở vaccine Covid-19 Trung Quốc thua xa của Đức: Chuyên gia nói gì?

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin, một nghiên cứu lớn ở Hồng Kông đã phát hiện mức độ kháng thể "cao hơn đáng kể" ở những người được tiêm vaccine Covid-19 của BioNTech do Đức sản xuất do với những người được tiêm vaccine Covid-19 do Sinovac (Trung Quốc) sản xuất.

SỐ LƯỢNG KHÁNG THỂ KHÔNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP

TỚI MỨC ĐỘ MIỄN DỊCH

Sự hiện diện của các kháng thể là một dấu hiệu cho thấy vaccine đang hoạt động để bảo vệ một cá nhân, mặc dù số lượng protein được tạo ra bởi hệ thống miễn dịch của cơ thể để xác định và vô hiệu hóa virus không liên quan trực tiếp tới mức độ miễn dịch.

Mặc dù các phát hiện của nghiên cứu không đặt giá trị của việc sử dụng vaccine này lên trên vaccine kia, nhưng chúng đặt ra câu hỏi về kế hoạch của chính phủ nhằm rút ngắn thời gian cách ly đối với những khách du lịch đã tiêm vaccine đến Hồng Kông dựa trên các xét nghiệm kháng thể.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Giáo sư Benjamin Cowling - một nhà dịch tễ học tại Đại học Hồng Kông (HKU) nói với SCMP rằng, kết quả cũng gợi ý rằng một số người đã tiêm vaccine Covid-19 của Sinovac có thể cần tiêm nhắc lại.

Nghiên cứu của HKU dựa trên việc theo dõi phản ứng kháng thể của 1.000 người được tiêm một trong hai loại vaccine. Mục tiêu của nghiên cứu là ước tính tỷ lệ mắc các bệnh nhiễm trùng tự nhiên theo thời gian và mức độ miễn dịch của quần thể do nhiễm trùng và sau tiêm chủng.

Giáo sư Ben Cowling. Ảnh: SCMP

Giáo sư Cowling cho biết, chi tiết của phát hiện sẽ được công bố trên các tạp chí học thuật.

Ông cho biết: "Chúng tôi nhận thấy phản ứng kháng thể ở những người được tiêm vaccine Covid-19 của BioNTech với mức độ bảo vệ lâm sàng được báo cáo trong thử nghiệm giai đoạn 3 cao hơn đáng kể so với vaccine Covid-19 của Sinovac."

Vaccine BioNTech được báo cáo có tỷ lệ hiệu quả là 95% trong khi mức hiệu quả đối với vaccine của Sinovac là 50.7%.

Hồng Kông đã tiêm hơn 3 triệu liều vaccine Covdi-19 cho người dân kể từ cuối tháng 2, trong đó có 1.7 triệu mũi tiêm BioNTech và 1.3 triệu mũi tiêm Sinovac. Lãnh đạo khu vực Lâm Trịnh Nguyệt Nga và các quan chức cấp cao đã nhận được vaccine do Trung Quốc Đại lục sản xuất vào khoảng tháng 2.

Giáo sư Cowling cho biết, những phát hiện sơ bộ từ khoảng 100 người tham gia nghiên cứu phù hợp với tỷ lệ hiệu quả được các công ty dược phẩm công bố.

MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU VÀ LỐI ĐI CHO SINOVAC

Số lượng kháng thể không phản ánh trực tiếp mức độ bảo vệ của cá nhân, nhưng ông Cowling cho rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy mức độ kháng thể cao hơn thường tương ứng với khả năng miễn dịch cao hơn.

Ông nói: một lượng kháng thể cao hơn thường mất nhiều thời gian hơn để tiêu biến, tức là thời gian được vaccine bảo vệ sẽ có thể cao hơn.

Nhưng ngay cả khi các kháng thể không còn có thể phát hiện được nữa (đã tiêu biến hết), cơ thể một số người vẫn có thể xây dựng một hệ thống phòng thủ vững chắc để chống lại virus tấn công.

Lãnh đạo Hồng Kông cho biết, khu vực đang xem xét việc sử dụng sàng lọc kháng thể chẳng hạn như xét nghiệm máu, để rút ngắn thời gian cách ly 14 ngày đối với hầu hết khách nước ngoài như hiện tại.

Các cố vấn khoa học của chính phủ đã khuyến nghị cắt giảm thời gian cách ly xuống còn 7 ngày đối với những du khách được tiêm vaccine đến từ các quốc gia có nguy cơ trung bình nếu khi tới nơi, họ có kết quả xét nghiệm dương tính với kháng thể Covid-19 và âm tính với virus.

Ông Cowling cho biết, bởi những người tiêm vaccine của Sinovac có mức kháng thể thấp hơn, nên liều vaccine thứ ba để kéo dài thời gian bảo vệ là cần thiết. Ông cũng cho hay, phải nghiên cứu thêm để xác định chính xác thời điểm và hiệu quả của các mũi tiêm tăng cường.