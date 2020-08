Nghi ngờ con dâu bạo hành cháu trai, bố mẹ chồng đầu độc hại chết con dâu

Thời gian gần đây, viện kiểm sát nhân dân cấp cao tỉnh Tứ Xuyên đã tiến hành xét xử hai bị cáo vợ chồng ông Thịnh về tội giết người.



Được biết, họ Trịnh và vợ là họ Phạm đều là người thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên. Năm 2015, con trai của hai bị cáo kết hôn với nạn nhân chị Trang. Trong quá trình sống chung với bố mẹ chồng, hai bên thường hay xảy ra cãi vã, mâu thuẫn về việc vặt trong nhà.

Vào ngày xảy ra sự việc, hai bị cáo cho hay họ nhìn thấy con dâu dùng tay bóp cổ cháu trai đến suýt nghẹt thở. Cộng thêm biết con dâu vốn có chứng động kinh, họ Trịnh và vợ cho rằng chị này thường xuyên đánh đập con trai khi lên cơn, bèn lên kế hoạch hạ độc con dâu.

Ngày 18/7/2018, sau khi đợi vợ nấu xong bát mỳ, họ Trịnh cầm dao cắt gói thuốc chuột chuẩn bị sẵn đổ một ít vào bát mỳ rồi đem lên tầng hai cho con dâu ăn.

Tối hôm đó, do bị xuất huyết quá nhiều, chị Trang được đưa đến bệnh viện thành phố Quảng Hán cấp cứu. Do tình trạng nghiêm trọng nên được chuyển sang bệnh viện nhân dân thành phố, ngày 21, bệnh nhân có chuyển biến tốt nên được cho ra viện về nhà. Ngày 26 cùng tháng chị Trang được phát hiện tử vong ngay tại nhà. Theo như kết quả giám định, nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do bị trúng độc. Ngày 30, hai đối tượng bị cảnh sát bắt giữ.

TAND Thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên cho rằng, họ Trịnh và họ Phạm đã sử dụng phương thức đầu độc, cố ý tước đoạt sinh mệnh người khác, hành vi này đã cấu thành tội giết người, cần phải trừng trị theo pháp luật. Cũng tại phiên tòa sơ thẩm lần này, tòa tuyên án bị cáo họ Trịnh mức án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm về tội giết người; họ Phạm bị phạt tù 13 năm cũng vì tội giết người.

Hai bị cáo không phục đòi khiếu nại lên cơ quan cấp cao. Luật sự biện hộ cho hai bị cáo đưa ra, động cơ giết người của hai bị cáo xuất phát từ việc tận mắt chứng kiến nạn nhân bóp cổ cháu trai, do quá phẫn nộ và muốn bảo vệ cháu mình nên mới hành động như vậy. Hơn nữa, sau khi bị bắt giữ các bị cáo đều trung thực khai báo, vì thế cần được xem xét giảm nhẹ tội trạng.

Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Tứ Xuyên cho rằng, lý do bên biện hộ đưa ra, không có chứng cứ chỉ ra nạn nhân bóp cổ cháu trai, hơn nữa thuốc độc cũng là hai bị cáo mua sẵn từ trước, vì thế tòa bác kháng cáo, giữ quyên phán quyết tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo Jinritoutiao