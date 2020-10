Nghi nghiện rượu bị ảo giác, con tưởng cha là lợn nên chém tử vong

Sáng ngày 9/10, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lý Văn Tình (SN 1976, trú tại huyện Hoà An) để điều tra, làm rõ hành vi "Giết người".

Trước đó, khoảng 17h ngày 7/10, Công an huyện Hoà An nhận được tin báo trên địa bàn xóm Bản Hoá, xã Dân Chủ xảy ra một vụ giết người, nạn nhân là ông Lý Văn Mậu (SN 1938).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hòa An báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh cử Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị liên quan phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh, cơ quan công an tỉnh Cao Bằng xác định Lý Văn Tình chính là thủ phạm. Tình khai, đã giết bố đẻ bằng một con dao kim loại màu đen, dài khoảng 40 cm.

Công an nhận định ban đầu nguyên nhân vụ án do Tình nghiện rượu sinh ảo giác, nghĩ ông Mậu là con lợn nên đã dùng dao chém giết.