Nghỉ hưu với mức lương gần 37 triệu đồng, cựu giảng viên ĐH cho biết: “Tiền bạc chưa phải là tất cả”

Gần 70 tuổi, ông Lý, cựu giảng viên đại học ở Thượng Hải, Trung Quốc, đã chính thức nghỉ hưu vào mùa xuân năm ngoái, khép lại chặng đường cống hiến kéo dài hơn 36 năm cho giáo dục. Từng là phó giáo sư, gieo mầm tri thức cho bao thế hệ sinh viên, giờ đây ông bước vào một chương mới của cuộc đời với tâm thế vững vàng và bình thản.

Sau gần 1 năm nghỉ hưu, khoản lương hưu mà ông Lý nhận được khiến ông cảm thấy rất hài lòng. Theo chia sẻ, lương hưu cơ bản hàng tháng của ông khoảng 6.500 NDT. Khi cộng thêm các khoản trợ cấp hưu trí và nhiều chế độ phúc lợi khác, tổng số tiền ông nhận hàng tháng gần 10.000 NDT (gần 37 triệu đồng).

Theo chia sẻ, con số này tuy không phải mức cao nhất trong nhóm hưu trí tại các thành phố lớn, nhưng đủ để đảm bảo một cuộc sống an nhàn cho ông Lý và vợ. Họ đã sở hữu căn hộ từ nhiều năm trước và không còn gánh nặng vay trả, vì vậy những năm tháng tuổi già càng thêm nhẹ nhàng, thư thái.

Cuộc sống sau nghỉ hưu: Bận rộn nhưng an yên

Không dừng lại ở sự an toàn tài chính, ông Lý còn tận hưởng trọn vẹn những niềm vui trong cuộc sống đời thường. Ông dành thời gian đi du lịch, khám phá những vùng đất mới theo sở thích. Đôi khi, ông trở lại mái trường cũ, chia sẻ kiến thức với sinh viên như một niềm đam mê chưa bao giờ tắt.

Ở nhà, ông Lý là người ông mẫu mực, giúp con cái chăm sóc cháu nhỏ, tận hưởng những khoảnh khắc gia đình ấm áp. Khi có thời gian rảnh, ông tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, đóng góp công sức và kinh nghiệm cho xã hội. Nhịp sống ấy khiến từng ngày của ông trở nên có ý nghĩa: vừa chủ động, vừa bình yên.

Ảnh minh hoạ: internet

Với một người đã bước vào giai đoạn cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, ông Lý đặc biệt đánh giá cao hệ thống bảo hiểm y tế của Thượng Hải. Thành phố hiện áp dụng tỷ lệ hoàn trả chi phí khám ngoại trú cho người nghỉ hưu hơn 90%, đồng thời hỗ trợ thêm các khoản thanh toán thứ cấp đối với chi phí nằm viện. Nhờ vậy, ông cảm thấy yên tâm hơn khi tuổi tác tăng lên cũng đồng nghĩa với việc phải đến bệnh viện thường xuyên hơn.

“Chính sách an sinh xã hội toàn diện giúp chúng tôi an lòng để sống trọn vẹn hơn,” ông chia sẻ.

Trái ngọt của sự nghiệp bền bỉ

Ông Lý cho rằng khoản lương hưu hiện tại là sự ghi nhận xứng đáng sau hàng chục năm lao động không ngừng nghỉ trong môi trường giáo dục. Tại Thượng Hải, nhiều giảng viên đại học có kinh nghiệm và học hàm cao như ông cũng có mức lương hưu hơn 10.000 NDT/tháng. Sự ổn định của nghề giáo và lộ trình thăng tiến lâu dài trở thành nền tảng vững chắc, giúp họ duy trì chất lượng cuộc sống tốt khi rời bục giảng.

Nhìn lại quãng thời gian làm nghề, không ít lần ông Lý phải thức khuya chấm bài, nghiên cứu tài liệu, hay sớm tinh mơ bước lên bục giảng với tinh thần tràn đầy nhiệt huyết. Những đóng góp bền bỉ ấy giờ đã mang về cho ông cuộc sống tuổi già an nhàn và đáng trân trọng.

Câu chuyện của ông Lý cũng là thực tế chung của nhiều giáo viên nghỉ hưu tại các đô thị phát triển ở Trung Quốc. Khi lựa chọn một nghề nghiệp ổn định và tích lũy lâu dài, những lợi ích mà nó mang lại thường thể hiện rõ nhất khi về già.

Ảnh minh hoạ: internet

Dù vậy, với ông Lý, tiền bạc chưa bao giờ là tất cả. Ông tin rằng: sức khỏe, thái độ sống tích cực và hạnh phúc gia đình mới là điều tạo nên giá trị thật sự cho tuổi già. Vì thế, ông và vợ luôn duy trì việc tập luyện thể dục, khám sức khỏe định kỳ và chú trọng giữ tinh thần lạc quan.

“Quan trọng không phải có bao nhiêu tiền, mà là cách ta sử dụng nó để sống một cuộc đời có ý nghĩa,” ông nói.

Hành trình nghỉ hưu của ông Lý cho thấy: một công việc bền vững không chỉ bảo đảm cuộc sống trong những năm tháng lao động, mà còn tạo nền tảng an yên cho tương lai. Với những người dành cả đời cống hiến như ông Lý, tuổi già chính là phần thưởng ngọt ngào nhất – nơi những nỗ lực ngày xưa hóa thành trái chín của hạnh phúc hôm nay.