Nhiều người dành cả đời làm việc để tích lũy tài sản cho tuổi già, nhưng không phải ai cũng có thể sống an nhàn sau khi nghỉ hưu. Câu chuyện của ông Seiichi, 70 tuổi - cựu chủ tịch một công ty xây dựng tại tỉnh Saitama (Nhật Bản), là một ví dụ điển hình.

Ở tuổi 68, sau khi gây dựng sự nghiệp và để lại cho con trai quyền điều hành công ty, ông Seiichi rời ghế chủ tịch với số tiền tiết kiệm khoảng 80 triệu yên (hơn 14 tỷ đồng) cùng khoản lương hưu hàng tháng 70.000 yên (hơn 12 triệu đồng). Ông đã mơ về một "cuộc sống thứ hai" nhẹ nhàng, thong dong tận hưởng thành quả sau mấy chục năm làm việc.

Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Do quen với lối sống xa hoa thời còn làm chủ, ông vẫn giữ thói quen đi chơi golf, tụ tập uống rượu thường xuyên. Chi phí mỗi tháng vì vậy không giảm là bao, luôn ngốn tới hàng trăm nghìn yên, trong khi thu nhập giờ chỉ còn vỏn vẹn tiền lương hưu. Để bù đắp, ông buộc phải liên tục rút tiền tiết kiệm.

Ảnh minh hoạ

Thêm vào đó, chiếc xe sang nhập khẩu mà ông mua từ 5 năm trước cũng trở thành "cơn ác mộng tài chính". Mỗi lần bảo dưỡng động cơ tốn hơn 1,2 triệu yên (hơn 210 triệu đồng), nhưng ông lại không muốn bán đi để đổi lấy một chiếc xe bình dân, chỉ vì sĩ diện.

Lo lắng về khoản tiền tiết kiệm ngày càng vơi dần, ông tìm đến ngân hàng để hỏi cách sinh lời. Nhân viên ngân hàng đã tư vấn ông đầu tư vào "quỹ phân bổ hàng tháng". Dù chưa có kinh nghiệm, ông vẫn tin tưởng và bỏ vào 30 triệu yên (hơn 5 tỷ đồng). Không những vậy, ông còn tiếp tục chi tiêu thoải mái, thậm chí mạnh tay mua thêm một chiếc xe mới trị giá 15 triệu yên (hơn 2,5 tỷ đồng).

Đến một ngày, ngân hàng gọi điện thông báo khoản đầu tư đã thua lỗ nặng do thị trường chứng khoán lao dốc. Tài sản của ông liên tục bốc hơi, đến mức mất khoảng 5 triệu yên (gần 900 triệu đồng). Ông Seiichi rất tức giận, nhưng cũng chỉ có thể bất lực chấp nhận.

Ảnh minh hoạ

Trong cảnh khốn đốn, ông buộc phải quay sang cầu cứu con trai - chủ tịch hiện tại của công ty: "Xin lỗi, cha có thể quay lại làm việc được không?"

Trái với sự lo lắng của cha, cậu con trai bình tĩnh đáp: "Cha có thể làm việc nếu muốn. Nhưng nếu không thay đổi lối sống hiện tại, sớm muộn gì cha cũng sẽ lại rơi vào cảnh phá sản. Hãy quản lý lại tài chính trước, rồi hãy nói đến chuyện đi làm".

Câu chuyện của ông Seiichi không phải cá biệt. Theo khảo sát, mức chi tiêu trung bình cho một cặp vợ chồng nghỉ hưu ở Nhật vào khoảng 232.000 yên mỗi tháng (hơn 40 triệu đồng), nhưng để sống thoải mái thì con số thực tế phải gần 379.000 yên (gần 70 triệu đồng). Trong khi đó, những người tự kinh doanh như ông Seiichi thường chỉ được nhận khoản lương hưu cơ bản khoảng 69.000 yên (khoảng 12 triệu đồng), rõ ràng là không đủ để duy trì mức sống cao.

"Nghỉ hưu" không chỉ là rời bỏ công việc, mà còn là bài toán khó về thói quen sống và quản lý tiền bạc. Với những người quen hưởng thụ xa hoa, đôi khi cuộc sống sau khi nghỉ hưu còn tốn kém và khắc nghiệt hơn cả những ngày bận rộn trên thương trường.

