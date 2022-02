Nghe tin em bị tạm giữ, anh trai lao đến trụ sở, tấn công công an để giải cứu

Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) mới đây đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Quàng Văn Thương (32 tuổi) và Quàng Văn Dương (anh trai Thương) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo đó, vào chiều 4/2 (tức mùng 4 Tết Nhâm Dần) trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết, Công an xã Pa Thơm (huyện Điện Biên) phát hiện Thương điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, tháo ống xả, lạng lách nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Tuy nhiên, Thương không chấp hành hiệu lệnh mà lao xe thẳng vào công an. Đến khi bị khống chế, anh ta còn dùng gạch, đá chống trả khiến trưởng công an xã bị thương.

Sau đó, Dương nghe tin em trai bị tạm giữ tại trụ sở công an nên đến chửi bới, tấn công trưởng và phó trưởng Công an xã Pa Thơm nhằm đưa Thương ra ngoài. Lúc này, công an khống chế cả hai anh em.

