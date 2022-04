Nghe tiếng hô "cướp, cướp", hình sự đặc nhiệm đuổi bắt kẻ mang 3 tiền án vừa giật iPhone

Ngày 13/4, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM vừa bàn giao Phạm Nguyễn Đình Trung (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cùng tang vật cho Công an phường 12, để điều tra làm rõ vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.



Theo đó, khoảng 16h45 ngày 30/3, tổ hình sự đặc nhiệm thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh tuần tra trên đường Phan Văn Trị, phường 12.

Lúc này, tổ công tác phát hiện chị L.H.N.A. (21 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cùng bạn nam điều khiển xe máy đuổi theo Trung đang lái Exciter biển số 63C1-16975, đồng thời tri hô "cướp cướp".

Trung tại cơ quan công an.

Nghi vấn đối tượng vừa thực hiện hành vi cướp giật tài sản nên tổ công tác đã truy đuổi, phối hợp cùng người dân khống chế đối tượng.

Thời điểm bị khống chế, đối tượng Trung cầm một điện thoại iPhone 12 Promax, Trung thừa nhận vừa cướp giật của đôi nam nữ trên.

Kiểm tra trong người Trung, cảnh sát phát hiện một bịch nylon bên trong chứa chất bột màu trắng nghi la ma túy, một con dao bấm để trong túi áo khoác.

Tang vật công an thu được.

Ngoài ra, bên trong túi vải của đối tượng, công an còn phát hiện một roi điện màu đen. Tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh đã đưa Trung về trụ sở Công an phường 12 để làm rõ.

Theo cơ quan chức năng, đối tượng Phạm Nguyễn Đình Trung có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản, 1 tiền án về tội cướp tài sản.

https://soha.vn/nghe-tieng-ho-cuop-cuop-hinh-su-dac-nhiem-duoi-bat-ke-mang-3-tien-an-vua-giat-iphone-20220412190254286.htm