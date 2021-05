Nghệ sĩ Vũ Linh: Tôi mà không phải trả nợ suốt 20 năm qua thì bây giờ nhà cửa tôi ăn không hết

Mới đây, kênh Youtube của nghệ sĩ cải lương Vũ Linh đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh ngồi tại nhà chia sẻ về quá khứ hoàng kim của mình. Nghệ sĩ Vũ Linh nói:



"Hồi đó tôi đi quay cải lương không có thời gian để nghỉ ngơi. Cái mặt tôi đánh phấn xong cứ để như thế suốt mấy tháng trời không được chùi, chỉ chùi mỗi cái môi.

Diễn xong, tôi xúc miệng, húp mấy miếng cháo cho ấm bụng rồi tô son lại, vào quay tiếp.

Bây giờ người ta nhắc tới đi Vũng Tàu là thấy thích thú vì được đi nghỉ mát, vui vẻ chứ ngày xưa tôi nghe tới Vũng Tàu là ớn hết người vì tôi quay ở đó đến nát bét luôn.

Vào phòng thu, chỉ có mình tôi với người bấm máy ngồi từ 8 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Mỗi lần thu, tôi phải thu liên tiếp 21 ngày cho 7 tuồng, mỗi tuồng 3 ngày, chỉ được nghỉ một ngày duy nhất.

Quần áo diễn của tôi, hai người phải thay nhau may mà không kịp để vào vở diễn. Có một thợ may phải may trong 3 ngày những 40 cái áo sơ mi để đem ra Đà Lạt.

Tôi mà không phải trả nợ suốt 20 năm qua thì bây giờ nhà cửa tôi ăn không hết.

Sức khỏe tôi lúc đó tốt lắm, ngủ được một cách rất lạ kỳ. Chỉ cần cảnh nào không có tôi là tôi vọt lên xe, bật máy lạnh lên một cái là ngủ được luôn, cứ thế ngủ li bì.

Tới lúc chuyển cảnh, người ta gọi một cái là tôi bật dậy, dặm lại phấn lên mặt rồi vào quay tiếp.

Tôi không có giờ ăn, không có giờ ngủ, cứ phải quay liên tục như thế. Ở trường quay có đầy đủ các món, phở, hủ tiếu, bún bò, bánh ướt, bún riêu, thích ăn món nào có món đó.

Nhưng tôi chỉ ăn được một chút, không được ăn nhiều vì ăn nhiều thì bụng đầy quá không mặc được quần áo. Tôi phải ăn rất ít. Đến khi quay xong xuôi, về nhà mới được ăn.

Nhưng về nhà tôi cũng chẳng ăn, vừa lột đôi giày ra một cái là leo lên giường ngủ luôn vì quá mệt, chỉ thèm ngủ".

Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan (sinh năm 1958 tại Chợ Lớn, Sài Gòn), là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng trong thập niên 90.

Anh được khán giả biết đến qua nhiều tuồng hát nổi bật như Hòn vọng phu, Giũ áo bụi đời, Bức ngôn đồ Đại Việt, Cô đào hát, Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài.

Vũ Linh đã quay trên 400 video cải lương hồ quảng và xã hội. Ngoài ra anh cũng tham gia rất nhiều trong những video ca nhạc như Duyên tình, Tình đời.

Anh cũng tham gia diễn xuất trong 2 cuốn phim truyện, Cô Bé Mộng Mơ và Búp Bê Kỳ Quái.

Vũ Linh đã diễn chung với nhiều nữ nghệ sĩ trên sân khấu cũng như trong video như: Phương Hồng Thủy, Tài Linh, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Thanh Hằng, Thanh Ngân, Hương Lan, Phượng Mai...