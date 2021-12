Khác hoàn toàn Thương Tín ứng xử, nghệ sĩ Mạc Can: "Tự nuôi lấy mình tốt hơn"

Vừa qua, ồn ào từ thiện của nghệ sĩ Thương Tín với Trịnh Kim Chi nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Là nghệ sĩ gạo cội, sức khỏe suy yếu về già, cuộc sống gặp nhiều khó khăn và nhận được sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp khác, nghệ sĩ Mạc Can cho biết, ông không quan tâm chuyện Thương Tín.

Còn về phía mình nghệ sĩ bày tỏ: "Tôi thấy chuyện từ thiện cũng tốt nhưng phải xem người ta có thật thà, thực sự muốn giúp mình không.

Tôi đủ sức xem xét chuyện đó, nếu người ta giúp đỡ mình trong lúc khó khăn thì hoan nghênh, nhưng nếu người đó không ổn thì xin lỗi tôi không dám nhận. Đến nay tôi chưa gặp nhiều trường hợp phải từ chối. Tôi thấy dù nhận từ thiện nhưng tự mình nuôi lấy mình thì tốt hơn".

Nghệ sĩ Mạc Can sức khỏe yếu, từng nhận được sự giúp đỡ của nhiều nghệ sĩ, mạnh thường quân.

Hiện tại, nghệ sĩ Mạc Can đang sống trong căn nhà trọ nhỏ ở quận Bình Tân cùng người bạn đời của ông. Dù sức khỏe yếu, không đi lại được nhưng ông không than vãn mà cho hay, vì sinh hoạt có người giúp nên cuộc sống không quá khó khăn.

"Tôi cũng không cần thiết gì nhiều, hằng ngày chỉ ăn cơm thôi chứ không ăn gì đặc biệt hết. Tôi thấy cuộc sống của mình cũng bình thường vì quen với chuyện khó khăn rồi. Vừa rồi tôi có nhận dự án quay phim nhưng do dịch nên đang bị hoãn. Tôi đang tập đi lại để có thể đi quay phim được", nghệ sĩ nói.

Nghệ sĩ sống đơn giản, không than vãn khó khăn, bệnh tật.

Nghệ sĩ Mạc Can tên thật Lê Trung Can, sinh năm 1945 tại Tiền Giang. Ông được khán giả nhớ đến với vai diễn bác Ba Phi trong phim truyền hình Đất phương Nam. Ngoài diễn xuất, nghệ sĩ Mạc Can tham gia rất nhiều lĩnh vực như viết văn, đóng phim, biên kịch, làm ảo thuật, diễn hài...



Nhiều năm qua, nghệ sĩ mắc bệnh gout, tim mạch khiến sức khỏe suy yếu, khó khăn đi lại. Dù vậy, ông vẫn rất tích cực với các hoạt động nghệ thuật và nhận lời quay phim, chương trình truyền hình nếu sức khỏe cho phép.