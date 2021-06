Nghệ An: Phong tỏa khu vực có liên quan cô gái làm nghề uốn sấy tóc mắc Covid-19, thần tốc truy vết

Gần trưa 14/6, lực lượng y tế thành phố Vinh (Nghệ An) đang tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân N.T.M. (SN 1999, làm nghề uốn sấy tóc; địa chỉ thường trú ở xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và tạm trú tại ngõ 207, đường Hà Huy Tập (khối 5, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh).



Liên quan đến ca bệnh này, TP. Vinh đã tạm thời thực hiện phong tỏa, cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 một phần phường Hà Huy Tập. Khu vực phong tỏa cách ly xã hội là theo hình tam giác, từ Ngã tư Ga Vinh đến Cầu Kênh Bắc (đường Nguyễn Sỹ Sách), từ Cầu Kênh Bắc đến Ngã ba Quán Bàu (đường Hà Huy Tập), từ ngã ba Quán Bàu (đường Mai Hắc Đế) đến ngã tư Ga Vinh.

Khu vực phong tỏa, thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 (vùng tam giác đỏ).

Ngoài ra, TP. Vinh thực hiện giãn cách xã hội phần còn lại của phường Hà Huy Tập theo Chỉ thị 15.

Sau khi phát hiện ca bệnh này, ngay trong rạng sáng 14/6, ngành y tế đã khẩn trương thực hiện việc lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 cho người dân trong khu vực cách ly, giãn cách ở phường Hà Huy Tập. Bên cạnh đó tiếp tục khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm cho những người ở các địa điểm mà bệnh nhân này từng đến.

Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực nơi bệnh nhân sinh sống.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an thành phố Vinh có nhiệm vụ đứng đầu tổ truy vết, điều tra dịch tễ với ca bệnh này. Ngoài ra, làm việc với Công an tỉnh Hà Tĩnh để xác định được tất cả các F0 Hà Tĩnh có liên quan đến địa bàn thành phố Vinh. Thông báo rộng rãi các địa điểm F0 đã đến để nhân dân đến cơ quan y tế khai báo và được tư vấn.

Trong sáng 14/6, Công an TP. Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, N.T.M. có tiếp xúc với 1 bệnh nhân mắc Covid-19 tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vào ngày 5/6. M. sau đó quay trở lại TP. Vinh làm việc. Từ ngày 5/6 đến nay, M. đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, có mối quan hệ cá nhân phức tạp.

Các đường từ khu dân cư bị phong tỏa nối ra các ngã đường khác đều có cán bộ công an trực chốt.

Lực lượng công an canh gác khu vực phong tỏa.

Hiện lực lượng đang tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc.

Khẩn trương lấy mẫu cho người dân ở phường Hà Huy Tập.