Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà bắn chết 2 người trước cổng

Ngày 3/5, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Trọng Phú (59 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP. Vinh) về tội "Giết người".



"Công an tỉnh Nghệ An đã làm vụ việc trên tinh thần khẩn trương, kịp thời và xử lý nghiêm. Sáng nay, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Cao Trọng Phú. Các quyết định đã được Viện kiểm sát phê chuẩn vào sáng hôm nay.

Hiện tôi đang chỉ đạo sớm giám định vũ khí là khẩu súng mà nghi can Phú sử dụng để khởi tố bổ sung hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép", Đại tá Hùng nói.

Sau 6 giờ cố thủ, Phú đã được vận động giao nạp súng, đầu hàng.

Trước đó vào khoảng 8h ngày 30/4, 3 người đàn ông lạ đi xe ô tô đến nhà Cao Trọng Phú (59 tuổi, trú xóm 7, xã Nghi Kim) để nói chuyện mâu thuẫn trong làm ăn.

Đứng trước cổng nhà, 2 bên có lời qua tiếng lại. Phú sau đó đã nổ nhiều phát súng khiến 2 người đàn ông chết tại chỗ. Người còn lại bỏ chạy khỏi hiện trường. Phú sau đó cầm súng vào nhà cố thủ.

Cơ quan chức năng vây bắt đối tượng Phú suốt 6 giờ đồng hồ.

Hai nạn nhân được xác định là ông Đặng Ngọc Anh (66 tuổi, quê TP. Vinh, hiện trú tại phường 14, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) và ông Ngô Quang Hưng (43 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh).

Sau 6 giờ cố thủ trong nhà, Cao Trọng Phú được Đại tá Phạm Hoài Nam - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vào thuyết phục buông súng đầu hàng thành công. Việc thuyết phục diễn ra an toàn. Phú được đưa về trụ sở lấy lời khai điều tra vụ án.