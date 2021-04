Nghệ An: 2 người trở về từ Nhật Bản nhiễm Covid-19

Sáng 16/4, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, hiện ông đang lên huyện Con Cuông để tổ chức cuộc họp nóng với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh khi có 2 công dân về từ Nhật Bản dương tính với SARS-CoV-2 đang được cách ly tập trung.



Trước đó vào tối 14/4, Nghệ An đã đón 222 công dân từ sân bay Narita (Nhật Bản) nhập cảnh về Cảng hàng không Quốc tế Vinh. Chuyến bay mang số hiệu VJ7835 chở 222 hành khách này là những công dân Việt Nam ở Nhật Bản (trong đó có nhiều công dân Nghệ An). Họ là những người con xa quê muốn trở về nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang gia tăng trở lại trên thế giới.

Đêm 14/4, đoàn 222 người từ Nhật Bản về đến sân bay Vinh.

Tỉnh Nghệ An đã thực hiện rà soát năng lực tiếp nhận, khả năng bố trí nguồn lực an ninh trật tự, y tế và các nội dung liên quan trọng công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thành lập 4 tổ công tác: tổ giám sát, tổ lấy mẫu xét nghiệm, tổ xử lý khử khuẩn và tổ kiểm dịch y tế.

Số người này được lấy thông tin, lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, các cán bộ y tế thực hiện đo thân nhiệt cho các công dân; kiểm soát, phòng chống COVID-19 nghiêm túc theo quy định và đưa toàn bộ về khu cách ly tập trung tại Khách sạn Mường Thanh Con Cuông (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An).

Cơ quan chức năng sau đó đã lấy mẫu xét nghiệm SAR- CoV-2 cho toàn bộ 222 người này. Kết quả có 2 người dương tính với SARS-CoV-2.

Toàn bộ được đưa vào khu cách ly tập trung.

Hiện 2 người này đang có sức khỏe bình thường và đã được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam để cách ly và điều trị bệnh.