Nghệ An: 1 công an viên mắc Covid-19 từng tham gia chở đoàn lấy mẫu xét nghiệm

Tối 17/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phát hiện thêm 2 ca mắc Covid-19 mới. 2 ca bệnh là L.Đ.Đ. (SN 1990, xã Minh Châu, Diễn Châu) và ông C.X.H. (SN 1955, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu).



Cụ thể, ông C.X.H. là công an viên của xóm 9 (xã Diễn Thịnh). Ông H. là F1, tiếp xúc với BN 11634 (công an xã) khi làm căn cước công dân. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại Trạm Y tế xã Diễn Thịnh. Người đàn ông công an viên xóm này có lịch sử tiếp xúc với rất nhiều người.

Trong ngày 16/6, ông H. có tham gia chở đoàn lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 từ Ủy ban xã xuống Trung tâm Y tế Diễn Thịnh bằng xe máy. Hiện ông H. có ho, rát họng, sốt.

Rạng sáng 17/6, ông H. được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào tối 17/6.

Cơ quan chức năng đang truy vết các trường hợp tiếp xúc liên quan các bệnh nhân.

Bệnh nhân L.Đ.Đ. là thợ thi công nội thất thạch cao (ở trọ khu vực đường Nguyễn Gia Thiều, phường Hưng Dũng, TP Vinh và làm việc tại Công ty nội thất ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh).

Trong 21 ngày qua, anh Đ. đi làm công trình tại số 145 đường Phạm Đình Toái, thành phố Vinh. Cách 2,3 ngày, người này đi xe buýt về nhà ở xã Minh Châu (Diễn Châu). Người này có lịch sử di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người; đang được cách ly tại Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu.

Trước đó vào chiều 17/6, tỉnh Nghệ An cũng phát hiện 1 ca bệnh Covid-19 là một cháu bé 5 tuổi. Bệnh nhân là cháu T.M.K. (SN 2016, ở Hecman, phường Hưng Phúc, TP Vinh).

Trước khi phát hiện dương tính, ca bệnh hiện đang được cách ly tại Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật số 1 Nghệ An... Tại đây, hiện đang có 94 trường hợp F1, trong đó có 55 trường hợp F1 ở phường Hà Huy Tập.

Tính đến tối 17/6, Nghệ An đã có 8 ca dương tính với SARS-CoV-2.