Ngày Tết uống nhiều nước ngọt sẽ “rước họa vào thân”: 7 nguy cơ tiềm ẩn ai cũng nên biết

Coca hay nước ngọt nói chung đều là những thức uống giúp làm dịu cơn khát trong ngày Tết bận rộn. Mặc dù có hương vị hấp dẫn nhưng nước ngọt lại ẩn chứa những hiểm họa không ngờ tới với sức khỏe. Thậm chí những loại nước ngọt được dán mác "an toàn cho sức khỏe" cũng gây hại nếu bạn không uống vừa phải.



Nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra việc uống nước ngọt thường xuyên sẽ gây hại cho sức khỏe. Theo Đại học Y khoa Harvard, để tránh các vấn đề về sức khỏe, bạn nên uống nước lọc thay vì nước ngọt khi khát.

Sau đây là những nguy cơ tiềm ẩn khi uống nước ngọt mà bạn không thể bỏ qua:

1. Bệnh gan

Uống nước ngọt làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan. Ảnh: Shutterstock

Khi bạn tiêu thụ quá nhiều nước ngọt, gan sẽ phải làm việc quá tải. Bất kỳ thức uống nhiều đường nào cũng có thể gây hại cho gan. Tạp chí khoa học Nutrients đã chỉ ra rằng đường có trong nước uống tăng lực, soda,… đều có thể là nguyên nhân của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Vì vậy, thay vì uống nước ngọt trong ngày Tết, bạn có thể thử các loại thức uống không có đường để bảo vệ sức khỏe của mình.

2. Bệnh tim

Ảnh: Brent Hofacker/Shutterstock

Có mối liên hệ chặt chẽ giữa việc tiêu thụ nhiều đồ ngọt và bệnh tim. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Nutrition, lượng đường tiêu thụ tăng sẽ khiến chất béo tích tụ trong cơ thể, từ đó dẫn đến các vấn đề về tim, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.



Theo tạp chí khoa học về nội tiết và trao đổi chất The Journal of Endocrinology and Metabolism, chất béo nội tạng có liên quan tới bệnh tim, có thể dẫn đến tiểu đường loại 2 và hàng loạt các vấn đề tim mạch. Vì vậy, bạn hãy hạn chế uống nước ngọt để có một trái tim khỏe mạnh và tránh được các loại bệnh khác.

3. Kháng leptin

Ăn chế độ quá nhiều đường là một trong những nguyên nhân gây ra kháng leptin. Ảnh: Shutterstock

Mặc dù nghe xa lạ nhưng kháng leptin là tình trạng có thể xảy ra nếu bạn uống quá nhiều các loại nước ngọt như soda. Theo nghiên cứu với chủ đề “Chuyển hóa: lâm sàng và thực nghiệm” trên tạp chí khoa học ScienceDirect, leptin cấu thành một số chất hóa học giúp bình thường hóa quá trình trao đổi chất, hệ miễn dịch và các chức năng khác của cơ thể. Khi một người bị béo phì, cơ thể họ sẽ gặp vấn đề về sản sinh và xử lý leptin, dẫn đến hàng loạt những nguy cơ khác.



Một trong những nguyên nhân chính của tình trạng kháng leptin là do cơ thể hấp thụ quá nhiều đường. Tạp chí sức khỏe của Anh The British Journal of Nutrition cho biết lượng đường trong nước ngọt đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển tình trạng kháng leptin. Nếu không thể cưỡng lại sức hút của nước ngọt ngày Tết, bạn có nguy cơ gặp phải những vấn đề nghiêm trọng như rối loạn chuyển hóa, biến chứng tuyến giáp, v.v.

4. Nghiện đường

Uống nhiều nước ngọt có thể dẫn đến tình trạng nghiện đường. Ảnh: Shutterstock

Nếu bạn có thói quen cho đường vào cà phê hoặc uống các loại nước thể thao để tăng cường năng lượng, bạn có thể phải đối mặt với nguy cơ bị nghiện đường. Uống nước ngọt sẽ khiến cơ thể sản sinh dopamine – hormone khiến bạn cảm thấy kích thích, hưng phấn, từ đó dẫn đến tình trạng bị phụ thuộc.



Theo tạp chí khoa học Clinical Nutrition and Metabolic Care, thực phẩm và đồ uống có đường như soda, nước ép có khả năng gây nghiện, từ đó dẫn đến béo phì và các loại bệnh khác. Theo nghiên cứu, để giảm chứng nghiện đường cho bệnh nhân, bác sĩ phải kê cho họ dược phẩm hoặc xin lời khuyên từ những người chuyên điều trị nghiện ma túy và nghiện rượu.

Bên cạnh đó, nghiên cứu trên chuột cũng cho thấy việc ăn quá nhiều đường có thể dẫn đến nghiện. Vì vậy, thay vì nước ngọt, bạn hãy chọn cho mình những thức uống lành mạnh để bảo vệ bản thân trong ngày Tết.

5. Ung thư tuyến tụy

Lượng đường hấp thụ từ nước ngọt có thể khiến tuyến tụy phải làm việc quá tải. Theo nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, những người uống nhiều nước ngọt có nguy cơ bị ung thư tuyến tụy cao hơn. Do đó, bạn hãy chọn cho mình những thức uống không đường trong ngày Tết này để bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mắc bệnh ung thư.

6. Sâu răng

Nước ngọt tiềm ẩn nguy cơ gây sâu răng. Ảnh: rawpixel/Unsplash

Một nghiên cứu so sánh khả năng ăn mòn men răng của coca, mật ong, sữa bò, sữa mẹ và đường sucrose được thực hiện trong phòng thí nghiệm đã cho thấy coca và đường sucrose gây tình trạng ăn mòn trên diện rộng.



Vì đường sucrose là chất phổ biến có trong nước ngọt nên việc uống nhiều nước ngọt sẽ gây hại cho sức khỏe răng miệng. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Mỹ American Journal of Clinical Nutrition cũng chỉ ra mối liên quan chặt chẽ giữa lượng đường tiêu thụ và sự tổn hại của răng. Vì vậy, hãy tránh xa các loại đồ uống có đường vào dịp Tết này nếu bạn không muốn gặp nha sĩ vào năm mới.

7. Bệnh gút

Không chỉ có muối mà đường cũng có thể là nguyên nhân gây ra bệnh gút. Nghiên cứu từ tạp chí sức khỏe của Anh British Medical Journal cho thấy sự liên kết giữa việc tiêu thụ đường fructose và nguy cơ cao mắc bệnh gút. Khi uống nước ngọt, bạn có thể tiêu thụ lượng đường fructose nhiều hơn mức cần thiết, từ đó dẫn đến nguy cơ mắc bệnh.

Theo tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ JAMA Network, phụ nữ cũng có nguy cơ cao mắc bệnh gút khi uống nhiều nước ngọt. Do đó, để tránh “rước họa vào thân” trong dịp Tết, bạn hãy tìm cho mình những thức uống bổ dưỡng không đường hoặc uống nước ngọt một cách có chừng mực.

(Nguồn: Eat This, Not That)

https://soha.vn/ngay-tet-uong-nhieu-nuoc-ngot-se-ruoc-hoa-vao-than-7-nguy-co-tiem-an-ai-cung-nen-biet-2022020112160687.htm