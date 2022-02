Ngày Tết dùng nhiều "sơn hào hải vị", tuyệt đối không được thiếu thứ này

Tăng cường rau xanh

Theo PGS TS BS. Lâm Vĩnh Niên - Trưởng Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, văn hoá ngày Tết của người Việt là mọi người thường nấu nướng rất nhiều món với tâm lý ăn Tết. Các món ăn đa phần là thịt, các đồ ăn chế biến sẵn, chiên rán, nhiều dầu mỡ, nhiều năng lượng. Vì vậy, sau dịp Tết tình trạng tăng cân, tăng mỡ máu, cholesterol lại tăng cao lên.

PGS Niên cho rằng các gia đình cần nhớ quy tắc ăn uống ngày Tết. Điều cần làm đầu tiên đó là bổ sung thật nhiều rau xanh.

Một trong số các lý do khiến mọi người thường ngại chế biến rau là những ngày Tết thường không họp chợ và rau xanh khó lưu trữ lâu. Tuy nhiên, rau xanh và trái cây lại cung cấp nhiều loại vitamin và chứa nhiều chất xơ. Chất xơ giúp làm mềm phân và phòng ngừa táo bón khi sử dụng thực đơn chứa nhiều đạm, chất béo.

Ở ruột, chất xơ cũng làm hạn chế quá trình hấp thu acid mật và làm chậm sự hấp thu glucose, từ đó giúp làm giảm cholesterol và đường trong máu.

Nên ăn các loại rau luộc, rau củ quả hấp. Ngoài ra, có thể thay đổi bằng cách ăn rau sống sạch hoặc làm salat để không cảm thấy chán ăn rau. Rau sống nên được ngâm, rửa dưới vòi nước để rửa trôi trứng giun, sán. Không nên ngâm rau sống bằng nước muối vì muối làm cho nồng độ nước đậm đặc hơn, trứng giun và sán không rơi xuống khiến rau không sạch. Trường hợp bạn thấy rau sống không đảm bảo, có thể chần bằng nước sôi để giữ an toàn.

Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên thêm nhiều rau xanh vào mâm cơm Tết.

PGS Niên khuyến cáo nhu cầu chất xơ và vitamin mỗi ngày tương đương với 300g rau xanh và 2 – 3 suất trái cây. Riêng người có bệnh đái tháo đường cần chọn trái cây có nhiều chất xơ, không quá ngọt và số lượng sử dụng tùy theo nhu cầu năng lượng của mình.

Cùng quan điểm, BS CK II Huỳnh Tấn Vũ – Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3 cho biết, Tết chúng ta có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, thời gian làm việc, lao động chân tay giảm, do đó tiêu hao năng lượng ít hơn so với ngày thường.

Tuy nhiên, các loại thực phẩm đặc trưng trong dịp Tết lại có năng lượng rất cao, các món ăn có xu hướng nhiều đường, nhiều béo, nhiều đạm động vật từ thịt cá, ít rau xanh. Các món ăn này chính là thủ phạm gây tăng cân, gia tăng các bệnh mạn tính đặc biệt là tăng huyết áp, đái tháo đường... Vì vậy, để phòng bệnh, vui khoẻ ngày Tết thì các gia đình tuyệt đối không được quên bổ sung rau xanh và trái cây vào khẩu phần ăn.

Ăn đúng

Ngoài ra, BS Vũ cũng lưu ý nguyên tắc quan trọng nữa đó là ăn đúng cách. Bởi vì, BS Vũ cho rằng cách ăn cũng quan trọng không kém so với thành phần thức ăn. Nhai, nuốt chầm chậm sẽ giúp dạ dày của bạn cảm nhận và ra tín hiệu là bạn đã no chính xác hơn so với việc ăn nhanh.

Khi bạn không thể khước từ lời mời mọc ăn uống, bạn vẫn ngồi ăn, vẫn chung vui cùng mọi người nhưng ăn với lượng thức ăn ít nhất có thể được. Bạn chỉ cần lưu ý một ngày mình có bao nhiều bữa ăn để thấy lượng thức ăn bạn nạp vào mỗi ngày Tết, việc này sẽ nhắc nhở bạn ăn ít lại trong các bữa khác.

BS Vũ cho biết mọi người cần duy trì đủ 3 bữa chính trong ngày, không nên bỏ bữa và nên ăn đúng giờ. Cần ăn đầy đủ và cân đối 4 nhóm thực phẩm chính (nhóm bột đường, nhóm chất đạm, nhóm chất béo, nhóm vitamin và khoáng chất).

Ngoài ra, bánh chưng bánh tét rất nhiều calo, dễ gây tăng cân, nên ăn lượng vừa phải. Hạn chế đồ chiên xào vì nạp nhiều cholesterol vào cơ thể. Thận trọng với đồ ngọt: Các món bánh mứt nhiều đường gây tăng cân, làm thèm ăn đồ ngọt. Các món nước ngọt, nước có ga cần hạn chế.

Trẻ em ăn nhiều bánh kẹo ngọt dễ thừa cân béo phì, một số trẻ mất cảm giác ngon miệng nếu ăn bánh kẹo gần bữa chính. Một số trẻ bị rối loạn tiêu hóa có thể gây sụt cân, suy dinh dưỡng sau Tết. Có thể thay thế các loại bánh mứt bằng các loại hạt vì chứa ít chất béo, nhiều chất xơ và vitamin tốt cho cơ thể.

