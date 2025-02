Ngay sau Từ Hy Viên, thêm một diễn viên trẻ xứ Trung đột ngột qua đời đơn độc trong viện ngày đầu năm, chuyện gì xảy ra?

Nam diễn viên 27 tuổi qua đời vì nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương

Ngay đầu năm Ất Tỵ 2025, showbiz Trung Quốc đã đối mặt với mất mát lớn, chứng kiến sự ra đi đầy xót xa, đột ngột của minh tinh Từ Hy Viên và mới nhất là nam diễn viên trẻ Lương Hựu Thành. Theo tờ Sohu, Lương Hựu Thành qua đời ở tuổi 27 vào ngày 30/1 (tức mùng 2 Tết Âm lịch). Nguyên nhân tử vong được xác định là do nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương.

Nam diễn viên qua đời trong bệnh viện một mình.

Lương Hựu Thành vào showbiz từ năm 2020, gây chú ý bởi ngoại hình nhưng lại chưa có nhiều cơ hội toả sáng. Anh từng diễn vai phụ trong các bộ phim truyền hình như Khanh Khanh Ngã Tâm, Huyễn Lạc Sâm Lâm, Đường Nữ Tiểu Phi...

Được biết, trong dịp Tết năm nay, nam diễn viên đã không trở về nhà đón Tết mà ở lại thành phố một mình. Sau khi nhập viện, anh đã qua đời mà không hề có bạn bè, người thân bên cạnh.

Nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương là gì?

Nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương là một trong những bệnh phổ biến nhất của hệ thần kinh. Đây là một tình trạng cấp cứu và cần tiền hành chẩn đoán nhanh chóng để xác định nguyên nhân.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra bệnh truyền nhiễm hệ thần kinh trung ương với biểu hiện lâm sàng ban đầu rất đa dạng như đau đầu, sốt kèm rối loạn cảm giác và cứng gáy; Có dấu hiệu Kernig và Brudzinski (+) cũng như sự bất bình thường trong dịch não tủy.

Trong những trường hợp nặng, bệnh có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu phát hiện sớm vẫn có thể điều trị kịp thời.

Đâu là nguyên nhân gây bệnh?

Theo thông tin từ bệnh viện Bệnh viện đa khoa MEDLATEC, nguyên nhân chính gây bệnh các chứng bệnh nhiễm trùng thần kinh là do có sự xâm nhập và tấn công của vi khuẩn, virus, nấm hoặc ký sinh trùng. Các tác nhân này gây nên những căn bệnh như:

Viêm màng não mủ: do nhiễm vi khuẩn, vi khuẩn tấn công và gây viêm ở màng não.

Viêm màng não mạn tính: Bệnh nhân nhiễm vi khuẩn lao, nấm a hoặc xoắn khuẩn. Tình trạng nhiễm trùng kéo dài thành mạn tính.

Viêm màng não vô khuẩn: Bệnh do virus, nhiễm trùng hay nhiễm leptospira. Đây là dạng bệnh lành tính nhất của nhiễm trùng thần kinh.

Viêm não: Biểu hiện là bệnh nhân bị rối loạn cảm giác, co giật.

Viêm màng não mủ do dùng kháng sinh: Bệnh do điều trị kháng sinh kéo dài dẫn đến những vị trí viêm giống như viêm màng não vô khuẩn.

Áp xe não: Bệnh do tụ cầu vàng, trực khuẩn gram(-), liên cầu,... Biểu hiện là sốt cao, co giật, nôn mửa, rối loạn tinh thần,…

Viêm não - màng não do amip: Bệnh do thể amip tự do gây nên.

Nhiễm khuẩn thần kinh trung ương thường có nguy cơ tử vong cao và tăng gánh nặng cho gia đình và xã hội. Có thể dự phòng bằng cách tiêm phòng vắc-xin và điều trị thích hợp, đến bệnh viện tiến hành thăm khám điều trị ngay khi có dấu hiệu của nhiễm trùng thần kinh trung ương để kịp thời điều trị và không xảy ra hậu quả đáng tiếc.