"Ngay sau khi Thủ tướng Hun Sen chọn Chợ Rẫy Phnom Pênh, nhiều người bệnh gọi tôi: Thế thì còn đi khám gì nữa!"

Chỉ sau 5 ngày sau khi “sự cố lây nhiễm cộng đồng 20/2” xảy ra, tổng số bệnh nhân Covid-19 tại Campuchia đã lên tới 137 người, phần lớn bệnh nhân là người Trung Quốc. Trước sự nghiêm trọng của lần bùng phát dịch thứ 3 này, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen đã quyết định chọn hai bệnh viện lớn và uy tín là Bệnh viện Quân đội Preah Ket Mealea Hospital và Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh (CRP) làm nơi dự phòng tiếp nhận các bệnh nhân dương tính với Covid-19 trong trường hợp cần có thêm cơ sở điều trị.



Theo thông tin vừa được cập nhật, bệnh viện Quân đội Preah Ket Mealea đang có một ca bác sỹ nhiễm Covid-19. Trong tình huống này, bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh tự động trở thành lựa chọn quan trọng cho các kịch bản điều trị Covid-19 của chính quyền Thủ tướng Hunsen.



Phóng viên của Soha.vn đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Tôn Thanh Trà - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh (CRP), bệnh viện quốc tế hợp tác giữa Campuchia - Việt Nam và được biết bệnh viện sẵn sàng sát cánh cùng Campuchia chống dịch.

Thanh An: Là một bệnh viện tư nhân có yếu tố đầu tư nước ngoài, câu trả lời của bệnh viện CRP là như thế nào khi Chính phủ Campuchia đề nghị trở thành cơ sở y tế dự phòng thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 thưa ông?

Ông Tôn Thanh Trà: Bệnh viện chúng tôi hiểu rằng đó là một quyết định mà Thủ tướng Hunsen đã phải suy nghĩ, đắn đo rất kỹ khi lên kịch bản ứng phó với tình hình dịch bệnh căng thẳng như hiện nay.

Bởi vì trước khi ra quyết định, Thủ tướng đã yêu cầu ông Bộ trưởng Bộ Y tế trong chiều chủ nhật đích thân đến bệnh viện CRP thị sát, rồi về báo cáo ngay. Đúng 2 tiếng sau khi Bộ trưởng rời khỏi bệnh viện thì chúng tôi nhận được thông báo Samdec Techo Hunsen đích thân phát lệnh đưa bệnh viện mình vào diện dự phòng điều trị bệnh nhân Covid-19 của Campuchia.

Cho đến lúc này chúng tôi đã làm việc với rất nhiều cấp chính quyền của thành phố Phnom Penh cũng như phía Bộ Y tế Campuchia... Lý do mà Bộ trưởng bộ Y tế đưa ra là họ nhìn thấy kinh nghiệm điều trị bệnh nhân Covid-19 của Việt Nam rất tốt. Đặc biệt là những ca khó, những bệnh nhân nặng như trường hợp bệnh nhân người Anh hay cha con người Trung Quốc đã từng được chữa khỏi ở bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Thành ra họ rất yên tâm về năng lực chuyên môn và sự hợp tác của mình.

Ở tất cả các cuộc làm việc CRP luôn khẳng định sự sẵn sàng vào cuộc, sẵn sàng sát cánh cùng Campuchia chống dịch.

Thanh An: Bệnh viện đã chuẩn bị như thế nào để đạt được trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Campuchia đề nghị?

Ông Tôn Thanh Trà: Sáng sớm ngày 22/2 các chuyên gia Chợ Rẫy bên Việt Nam đã làm việc với đầu mối của chúng tôi để triển khai ngay công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Sau này khi tiếp nhận bệnh nhân về điều trị thì bên này với bên kia vẫn luôn là một nhà. Sẵn sàng 24/24 giờ! Lúc nào Chợ Rẫy cũng sẽ hỗ trợ bên này trong mọi vấn đề chuyên môn.

Ngay trong cuộc họp chuyên môn diễn ra vào lúc 15h chiều ngày 22/2, đã có 67 nhân viên y tế của bệnh viện đăng ký tình nguyện tham gia chống dịch. Trong đó có 26 bác sĩ, bao gồm 8 lãnh đạo khoa và lãnh đạo bệnh viện; 35 điều dưỡng; 2 kỹ thuật viên X-quang và 4 bảo vệ. Chúng tôi đã lập danh sách chia thành các nhóm điều trị cụ thể nhằm đảm bảo đáp ứng về chuyên môn lẫn cách ly phòng lây nhiễm chéo.

Rất may mắn vì CRP là một trong những bệnh viện có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, khuôn viên rộng rãi đáng tự hào ở thủ đô của Campuchia. Do đó khi Thủ tướng đề nghị thì chúng tôi đã nhanh chóng lên các phương án tổ chức phân luồng khu vực điều trị bệnh nhân bình thường và bệnh nhân Covid một cách độc lập, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả các đối tượng.

Nhưng cũng ngay sau giây phút Thủ tướng Hunsen công bố lựa chọn CRP làm nơi dự trù thì một loạt bệnh nhân người Campuchia đã gọi cho tôi: “Bệnh viện của bác sĩ được trưng dụng để nhận bệnh nhân Covid rồi à? Thế thì còn đi khám gì nữa!...”

Người ta sợ Covid!

Thanh An: Ở Phnom Penh có nhiều bệnh viện quốc tế không thưa ông?

Ông Tôn Thanh Trà: Phnom Penh cho đến bây giờ chỉ có Chợ Rẫy Phnom Penh là bệnh viện do Việt Nam đầu tư, Royal Phnom Penh của Thái Lan, và Sunrise Japan Hospital Phnom Penh của Nhật Bản. Singapore cũng đã có kế hoạch mở bệnh viện ở đây nhưng vừa bước vào giai đoạn đầu thì bị kẹt Covid nên chưa đi vào hoạt động.

Trung Quốc vốn chiếm tỷ lệ lớn trong cộng đồng người nước ngoài ở Campuchia nhưng hiện tại họ chưa có một bệnh viện hay cơ sở y tế nào được mở theo hình thức liên doanh quốc tế. Ngược lại họ đầu tư vào các bệnh viện hiện có của Campuchia.

Thứ 7 vừa rồi chúng tôi tình cờ đến thăm quan bệnh viện Trung ương quận đội Preah Ket Mealea Hospital, xem người ta có gì hay để học hỏi. Qua trò chuyện mới biết bệnh viện này trước đây nhận sự hỗ trợ rất lớn về mặt chuyên môn từ bệnh viện 175 của Việt Nam.

Còn hiện nay, họ đang được Trung Quốc viện trợ, đầu tư khá dồi dào. Trung Quốc tài trợ vốn sửa chữa nhiều tòa nhà, trang bị nhiều máy móc hiện đại từ máy chụp cắt lớp CT scan, cộng hưởng từ MRI, tim mạch can thiệp... Có thể thấy từ nhiều sự hỗ trợ quốc tế, bệnh viện Trung ương quân đội nói riêng và nền y tế Campuchia nói chung đã và đang từng bước phát triển đa dạng các chuyên khoa quan trọng.

Đến thời điểm này, thị trường dịch vụ y tế ở Campuchia bắt đầu được nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn. Đó là tín hiệu rất tốt cho tất cả.

Thanh An: Như vậy nếu tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 thì liệu bệnh viện có bị ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của mình không?

Ông Tôn Thanh Trà: Chắc chắn tài chính của bệnh viện sẽ bị suy giảm rất nhiều.

Bệnh nhân sợ không dám đến khám luôn từ hôm nay chứ chưa nói gì đến lúc tiếp nhận bệnh nhân Covid. Đó là điều mình phải chấp nhận thôi.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tư vấn chúng tôi nên làm thông cáo báo chí với truyền thông của địa phương để thông báo chính thức về việc CRP đã sẵn sàng về mọi mặt. Thông tin chi tiết về tổ chức phân luồng, tiếp nhận bệnh nhân thông thường ở khu vực an toàn. Thông tin chi tiết về khu vực đón tiếp riêng biệt, khu vực cách ly để thu dung điều trị bệnh nhân Covid.

Chúng tôi hy vọng người dân sẽ bình tĩnh khi tiếp nhận thông tin. Bởi vì sau một thời gian hoạt động CRP thực sự đã là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho rất nhiều đối tượng bệnh nhân ở đất nước Chùa Tháp.

Trước đây, người Campuchia thường có thói quen ra nước ngoài trị bệnh. Họ thích sang Việt Nam, Thái Lan, Singarpore, Hàn Quốc, Nhật Bản... tùy theo điều kiện kinh tế và nhu cầu khám chữa bệnh. Tuy nhiên, từ ngày thế giới giãn cách vì Covid-19, người Campuchia không ra nước ngoài điều trị được. Họ phải quay trở lại tìm hiểu, lựa chọn cơ sở y tế trong nước. CRP là một trong những cơ sở đón nhận tốt cơ hội đó. Cho nên doanh thu cũng như số lượng bệnh nhân nội trú và ngoại trú của bệnh viện năm 2020 đã tăng hơn 50% so với trước. Rất nhiều kỹ thuật cao, trang thiết bị hiện đại đã được bệnh viện đầu tư mới.

Thời điểm hiện tại lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại CRP rất đông. Bệnh viện được thiết kế với quy mô 200 giường thì đang điều trị nội trú cho trên 160 bệnh nhân. Trừ cơ số giường nhất định phải dành cho cấp cứu, chạy thận nhân tạo, điều trị ngoại trú trong ngày... có thể thấy công suất giường của bệnh viện đã đầy.

Phía Bộ Y tế cũng nhấn mạnh rằng đây là cơ hội để thể hiện năng lực của ngành y tế Campuchia. Khi Covid-19 xuất hiện, không chỉ riêng CRP mà ngay cả các bệnh viện nhà nước của Campuchia cũng lấy cơ hội đó để trưởng thành hơn, để phục vụ bệnh nhân tốt hơn.

Do đó những khó khăn trước mắt phải đối diện chúng tôi cũng sẽ có chiến lược để vượt qua. Bởi thực sự khi Thủ tướng giao nhiệm vụ, chính ông ấy cũng biết đó là nhiệm vụ khó đấy. Khó mà hoàn thành tốt thì CRP sẽ càng uy tín hơn và được tin tưởng hơn nữa.

Thanh An: Chủ đầu tư là bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến gì không về nhiệm vụ này của Chợ Rẫy Phnom Penh thưa ông?

Ông Tôn Thanh Trà: Tôi đã liên lạc ngay với bác sĩ Thức - giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy để báo cáo tình hình. Về mặt chỉ đạo, bác sĩ Thức hoàn toàn thống nhất tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 về CRP điều trị. Đó vừa là chủ trương của nhà nước Campuchia, cũng vừa là niềm tin mà nhân dân và chính quyền địa phương dành cho CRP.

Bác sĩ Thức cũng nhấn mạnh dù CRP là bệnh viện quốc tế hoạt động theo mô hình tự chủ hoàn toàn về kinh tế, nhưng bây giờ không phải là lúc để nói chuyện tiền bạc nữa rồi. Chủ đầu tư của chúng tôi đã chấp nhận hy sinh rất nhiều quyền lợi để sát cánh cùng chống dịch với người dân Campuchia. Còn chúng tôi, những y bác sĩ Việt Nam đang làm việc tại đất nước chùa Tháp cũng đã sẵn sàng tinh thần của một lương y, sẵn sàng tinh thần của người chiến sĩ Việt Nam tình nguyện vì Campuchia yên bình.

Rất có thể đây chính là cơ hội để chúng tôi viết tiếp lịch sử, hoàn thành trách nhiệm của người bạn, người hàng xóm chí tình vẫn thường xuyên giúp đỡ nhân dân Campuchia mỗi lúc họ gặp khó khăn.

Thanh An: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!